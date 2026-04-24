El vóley argentino despide a Micaela Vogel, una referente de Las Panteras

Extensa trayectoria

Además de su paso por la selección, Vogel desarrolló una extensa carrera en clubes. En el ámbito local, vistió las camisetas de San Lorenzo y GEBA, donde se destacó por su compromiso y rendimiento. Su trayectoria también incluyó experiencia en el exterior, con participación en la liga italiana, considerada una de las más exigentes del mundo.

Tras conocerse la noticia, compañeras, ex colegas y distintas instituciones del vóley manifestaron su dolor y compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Más allá de los logros deportivos, muchos coincidieron en resaltar su calidad humana y su aporte al desarrollo del deporte.

Desde la FeVA enviaron condolencias a sus seres queridos y remarcaron el legado que deja en la comunidad. “Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento”, señalaron, en un mensaje que rápidamente fue replicado por clubes y organizaciones.

La partida de Vogel deja un vacío difícil de llenar en el vóley argentino. Su historia, atravesada por la dedicación, el esfuerzo y la pasión, permanece en la memoria de quienes compartieron con ella la cancha y en el recuerdo de una disciplina que sigue creciendo sobre los cimientos que ayudó a construir.