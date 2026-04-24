El vóley argentino despide a Micaela Vogel, una referente de Las Panteras

La Federación del Voleibol Argentino confirmó el fallecimiento de la ex jugadora de la selección a los 42 años. Referente dentro y fuera de la cancha, dejó una huella en clubes y en el desarrollo del vóley femenino.
La muerte de Micaela Vogel generó una profunda conmoción en el deporte argentino. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino a través de sus redes sociales, donde expresó su pesar y acompañó a la familia de la ex jugadora en este difícil momento.
Vogel, de 42 años, atravesaba desde hacía tiempo una enfermedad, aunque no se difundieron detalles sobre su cuadro de salud ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. El comunicado oficial sintetizó el sentimiento generalizado: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de selección y que venía luchando con una grave enfermedad”.
La ex deportista formó parte de Las Panteras, donde dejó su marca en distintas etapas del seleccionado. Su nombre quedó asociado al crecimiento del vóley femenino en el país, en un proceso de consolidación que llevó al equipo a ganar visibilidad y competitividad a nivel internacional.
Además de su paso por la selección, Vogel desarrolló una extensa carrera en clubes. En el ámbito local, vistió las camisetas de San Lorenzo y GEBA, donde se destacó por su compromiso y rendimiento. Su trayectoria también incluyó experiencia en el exterior, con participación en la liga italiana, considerada una de las más exigentes del mundo.
Tras conocerse la noticia, compañeras, ex colegas y distintas instituciones del vóley manifestaron su dolor y compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Más allá de los logros deportivos, muchos coincidieron en resaltar su calidad humana y su aporte al desarrollo del deporte.
Desde la FeVA enviaron condolencias a sus seres queridos y remarcaron el legado que deja en la comunidad. “Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento”, señalaron, en un mensaje que rápidamente fue replicado por clubes y organizaciones.
La partida de Vogel deja un vacío difícil de llenar en el vóley argentino. Su historia, atravesada por la dedicación, el esfuerzo y la pasión, permanece en la memoria de quienes compartieron con ella la cancha y en el recuerdo de una disciplina que sigue creciendo sobre los cimientos que ayudó a construir.
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