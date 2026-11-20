Acto seguido, subió al escenario el presidente de la Región IV de la FIA, Ricardo Morales Rubio, quien brindó unas palabras a los presentes: “Es un gran placer y un honor venir a este ejemplo de los automóviles club de la región. Bienvenido Emerson como siempre, ídolo”, aseguró, a la vez que volvió a manifestar el apoyo de la FIA al regreso del Rally y la F1 a la Argentina.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la entrevista a Fittipaldi, conducida por el reconocido periodista especializado Fernando Tornello, quien recorrió junto al piloto los principales hitos de su trayectoria, sus vivencias en las pistas y su particular relación con el automovilismo local.

De hecho, la presencia de Fittipaldi tuvo un significado especial para los aficionados argentinos, que colmaron la sala. El brasileño construyó parte de su historia deportiva en nuestro país, donde consiguió dos memorables victorias en el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1: en 1973, al volante de un Lotus, y en 1975, con McLaren.

Aquellos triunfos forman parte de una época inolvidable de la máxima categoría y de una relación muy cercana entre los pilotos argentinos y brasileños. En ese contexto, Fittipaldi también recordó su amistad con Carlos Alberto Reutemann y la admiración que sentía por Juan Manuel Fangio, una de las grandes referencias de sus comienzos en el automovilismo.

“Es un gusto muy grande estar aquí y una gran emoción”, afirmó el brasileño, para luego destacar estar en la tierra de “un maestro como Fangio” en el año en el que se cumple el 40 aniversario del museo situado en Balcarce dedicado a la carrera de la leyenda argentina. “Juan Manuel va a estar contento desde el cielo”, aseguró a su turno Juan José Carli.

Cabe recordar que la trayectoria internacional de Fittipaldi incluye dos campeonatos mundiales de Fórmula 1, obtenidos en 1972 y 1974, además de una destacada etapa en el automovilismo estadounidense, donde conquistó el campeonato de IndyCar en 1989 y las 500 Millas de Indianápolis en 1989 y 1993.

En este sentido, el campeón brasileño celebró la diversidad en las nacionalidades de los pilotos que participan de la Fórmula 1, y más aún, que haya corredores de América Latina en la grilla como Colapinto, Bortoleto y Pérez. “Es muy difícil ingresar en el circuito”, aseguró Fittipaldi. “Por eso es importante la unión, romper barreras” y sostenerlo “con mucho talento”. Con respecto a esto último, también destaco los programas de apoyo y formación que despliega el ACA desde el karting hasta la F4 europea para descubrir “nuevos talentos e incentivarlos”.

De hecho, Fittipaldi recordó, cuando se habló de “la simbiosis entre argentinos y brasileños en el automovilismo” que en su época de corredor de Fórmula 2, incluso, se hacía presente en el camión de hospitality del ACA junto a Reutemann, quien lo llamaba “Emersinho” y lo hacía parte de la comitiva.

Al referirse si era posible cortar con el dominio europeo entre los campeones de Fórmula 1 de las últimas tres décadas, Fittipaldi aseguró que era posible, pero que depende de factores como la escudería, las características del auto, el piloto que lo maneja y los respaldos, entre otros. “En un equipo de punta puede ser”, afirmó.

En otros pasajes, el campeón brasileño repasó diferencias entre las realidades de los circuitos y los automóviles durante su carrera profesional y la actualidad, en materia de seguridad (“mejoró mucho”), los tipos de motores que se utilizan –especialmente, desde la incorporación de los híbridos- y los riesgos que asumen los pilotos, algo en lo que destacó también se avanzó.

A modo de cierre, brindó unas palabras a los presentes Daniel Scioli, quien manifestó “admiración y respeto por la calidad humana y deportiva” de Fittipaldi, a quien agradeció “por esta visita histórica a la Argentina” y su “testimonio y recuerdos hacia Reutemann, hacia Fangio y otras leyendas”. También dijo que se sigue avanzando con las obras y las gestiones necesarias para recuperar los grandes premios del WRC y la Fórmula 1 en Argentina.

Con este encuentro, el ACA reafirmó su rol esencial como institución histórica del automovilismo nacional e internacional, así como su permanente compromiso con la promoción del deporte motor y la preservación de su patrimonio. En este caso, lo hizo invitando a una personalidad fundamental de la historia en una jornada que combinó memoria, reconocimiento y pasión.

De hecho, la visita de una figura de la dimensión de Emerson Fittipaldi constituyó una oportunidad para recuperar historias, compartir experiencias entre distintas generaciones y reafirmar los vínculos que unen al automovilismo argentino con sus grandes protagonistas internacionales.