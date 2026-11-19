El piloto de Alpine habló de sus expectativas para 2027, describió las particularidades del trazado estadounidense y contó que seguirá la definición entre Boca y Atlético Mineiro desde Las Vegas.
Franco Colapinto vive días de mucha actividad en Las Vegas, donde se prepara para afrontar un nuevo compromiso de la Fórmula 1, pero hay algo que no pierde de vista: la final de la Copa Sudamericana que Boca disputará este sábado frente a Atlético Mineiro. El piloto argentino reconoció que estará atento al resultado del Xeneize, incluso mientras cumple con sus obligaciones deportivas en Estados Unidos.
El fanatismo del pilarense por el club de la Ribera es conocido y volvió a quedar en evidencia durante una entrevista en la previa del Gran Premio. "En México y en San Pablo tocaron partidos clave —Superclásico y la definición ante Defensa y Justicia— y me iban diciendo los resultados en distintos momentos de la carrera. Estaré haciendo fuerza de nuevo, toca bancar y estaré pendiente", contó sobre cómo sigue los encuentros de Boca mientras compite.
La final de la Sudamericana tendrá así un lugar especial en un fin de semana en el que Colapinto también buscará destacarse con Alpine. El argentino ya demostró en otras oportunidades que no necesita estar en el país para acompañar al equipo de sus amores y, esta vez, volverá a combinar su pasión futbolera con la exigencia de la máxima categoría del automovilismo.
El apoyo de los hinchas argentinos también se hizo sentir en la ciudad estadounidense. Más de 100 integrantes de la Peña FC43 organizaron un banderazo para acompañar al piloto de Alpine, en un encuentro que tuvo un invitado especial: Aníbal Colapinto, padre del corredor.
La concentración comenzó en las inmediaciones del hotel París, sobre Las Vegas Boulevard, y luego los fanáticos marcharon hasta la intersección de Harmon y Koval Lane, uno de los accesos al paddock de la Fórmula 1. Con banderas argentinas, gorros de Boca y cánticos, los presentes le demostraron su respaldo al joven piloto. Entre las canciones se escucharon el clásico "El que no salta es un inglés", "Yo te sigo a todas partes" y el tradicional "Olé, olé, Franco, Franco".
Uno de los detalles que no pasó inadvertido fue la presencia de los colores azul y oro. Aníbal Colapinto posó junto a los integrantes de la peña con una gorra de Boca, en una postal que combinó las dos grandes pasiones que acompañan al piloto en cada presentación internacional.
Más allá del entusiasmo por el respaldo de los argentinos, el pilarense también analizó las particularidades que tendrá la competencia estadounidense. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el clima, ya que se esperan temperaturas muy bajas durante las jornadas nocturnas, una condición que puede complicar el funcionamiento de los neumáticos.
"Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Es empezar de cero y es bueno ver qué equipo consigue entenderlo primero", explicó.
Por último, Colapinto se refirió al futuro de Alpine y a las expectativas para 2027, cuando la Fórmula 1 estrenará un nuevo reglamento técnico. Aunque evitó anticipar cuánto podrá mejorar la escudería francesa respecto de sus rivales, se mostró ilusionado con la posibilidad de contar con un auto más competitivo. "Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos", expresó.
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