La concentración comenzó en las inmediaciones del hotel París, sobre Las Vegas Boulevard, y luego los fanáticos marcharon hasta la intersección de Harmon y Koval Lane, uno de los accesos al paddock de la Fórmula 1. Con banderas argentinas, gorros de Boca y cánticos, los presentes le demostraron su respaldo al joven piloto. Entre las canciones se escucharon el clásico "El que no salta es un inglés", "Yo te sigo a todas partes" y el tradicional "Olé, olé, Franco, Franco".

Uno de los detalles que no pasó inadvertido fue la presencia de los colores azul y oro. Aníbal Colapinto posó junto a los integrantes de la peña con una gorra de Boca, en una postal que combinó las dos grandes pasiones que acompañan al piloto en cada presentación internacional.

Colapinto habló del frío en Las Vegas y se ilusiona con Alpine para 2027

Más allá del entusiasmo por el respaldo de los argentinos, el pilarense también analizó las particularidades que tendrá la competencia estadounidense. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el clima, ya que se esperan temperaturas muy bajas durante las jornadas nocturnas, una condición que puede complicar el funcionamiento de los neumáticos.

"Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Es empezar de cero y es bueno ver qué equipo consigue entenderlo primero", explicó.

Por último, Colapinto se refirió al futuro de Alpine y a las expectativas para 2027, cuando la Fórmula 1 estrenará un nuevo reglamento técnico. Aunque evitó anticipar cuánto podrá mejorar la escudería francesa respecto de sus rivales, se mostró ilusionado con la posibilidad de contar con un auto más competitivo. "Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos", expresó.