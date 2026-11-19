El piloto argentino afrontará la 21ª fecha de la temporada 2026 con Alpine y buscará cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos. La actividad se desarrollará en horario nocturno y tendrá su carrera principal en la madrugada del domingo.
Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine este fin de semana para disputar el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 1. El argentino tendrá su tercera presentación en el circuito callejero estadounidense, donde intentará dejar atrás los últimos resultados y regresar a la zona de puntos.
El piloto de Pilar llegará a esta competencia después de finalizar 13° en el Gran Premio de Brasil, disputado en Interlagos. De esta manera, acumula seis carreras consecutivas sin sumar unidades, por lo que buscará cambiar la tendencia en uno de los últimos compromisos de la temporada.
La actividad tendrá horarios particulares para el público argentino debido a la diferencia horaria con Estados Unidos. Las prácticas libres, la clasificación y la carrera se desarrollarán durante la noche y la madrugada, con la competencia principal prevista para el domingo 22 de noviembre a la 1:00 hs
El circuito estadounidense representa un desafío especial para el argentino, que todavía no consiguió sumar puntos en sus dos presentaciones anteriores.
En 2024, cuando competía para Williams, Colapinto protagonizó un fuerte accidente durante la segunda parte de la clasificación (Q2). El impacto contra las barreras provocó importantes daños en su monoplaza y obligó al equipo a trabajar contrarreloj para repararlo. Finalmente, pudo largar desde el pit lane y remontó hasta el 14° puesto.
Un año después, ya como piloto de Alpine, tampoco tuvo un fin de semana sencillo. En una clasificación condicionada por la lluvia, consiguió el 15° lugar de partida, pero un toque de Alexander Albon en la primera curva dañó su auto y condicionó el desarrollo de la carrera. Terminó 17° en pista y quedó clasificado 15° después de las descalificaciones de los dos McLaren.
Con Kimi Antonelli consagrado campeón de pilotos y Mercedes como ganador del Campeonato de Constructores, la temporada 2026 todavía tiene varios objetivos por resolver. Después de Las Vegas, solamente quedarán las competencias de Qatar y Abu Dhabi.
Uno de los principales atractivos estará en la pelea por el subcampeonato de pilotos. Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris buscarán quedarse con el segundo puesto de la clasificación, con 75 puntos todavía disponibles.
En Constructores, otra de las disputas estará protagonizada por Red Bull y McLaren, que pelean por el último escalón del podio. Ferrari, por su parte, tiene prácticamente asegurado el segundo lugar.
Para Alpine, el panorama es más complicado. La escudería francesa marcha sexta y quedó lejos del objetivo de alcanzar el quinto puesto, que actualmente pertenece a Racing Bulls. La diferencia entre ambos equipos es de 36 puntos.
En ese escenario, las últimas tres carreras serán importantes para Colapinto y su compañero Pierre Gasly, tanto para intentar mejorar los resultados como para continuar con el trabajo técnico de cara al próximo campeonato.
La Fórmula 1 disputará su 21ª fecha entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, aunque las primeras actividades comenzarán el jueves por la noche en Argentina.
El cronograma para seguir a Colapinto y al resto de los pilotos será el siguiente:
Jueves 19 de noviembre
- Práctica libre 1: 21:30 hs
Viernes 20 de noviembre
Práctica libre 2: 1:00 hs
Práctica libre 3: 21:30 hs
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación: 1:00 hs
Domingo 22 de noviembre
- Carrera: 1:00 hs
La competencia se disputará sobre 50 vueltas al circuito callejero de Las Vegas, que tiene una extensión de 6,201 kilómetros y atraviesa algunos de los sectores más emblemáticos de la ciudad, incluida la famosa avenida Las Vegas Strip.
Toda la actividad del Gran Premio de Las Vegas podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, mientras que las alternativas de streaming serán Disney+ Premium y F1 TV.
Ahora, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de cambiar su historial en Las Vegas, cortar la racha sin puntos y cerrar de la mejor manera posible las últimas competencias de la temporada.
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