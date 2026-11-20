Las posiciones de la segunda práctica en Las Vegas

La sesión terminó con Russell en lo más alto, seguido por Gasly y Charles Leclerc. Colapinto quedó dentro del top 10, en una tanda en la que las diferencias entre los pilotos fueron inusualmente amplias por las condiciones cambiantes del asfalto.

Las posiciones finales fueron las siguientes: George Russell, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris, Kimi Antonelli, Franco Colapinto y Fernando Alonso completaron los diez primeros puestos.

Sin embargo, los resultados deben tomarse con cautela. La pista se fue secando durante toda la práctica y los pilotos que salieron en los últimos minutos tuvieron mejores posibilidades de conseguir tiempos competitivos. La diferencia entre Russell y el último clasificado, Rafael Câmara, fue de 6,3 segundos.

Después de la actividad, Colapinto reconoció que había sido una jornada con muy poco trabajo en pista. "No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día", comentó entre risas. También explicó que fue bueno poder completar algunas vueltas al final, aunque señaló que el circuito estaba muy resbaladizo y que todavía tienen mucho por entender y mejorar.

"ESTUVE MUY ABURRIDO TODO EL DÍA" Franco Colapinto tras la jornada de jueves que no pudo ser aprovechada por la lluvia en Las Vegas. #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/D7c94lJBx9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

La actividad continuará este viernes con la tercera práctica libre, prevista para las 21.30 (hora argentina). Luego llegará la clasificación, a la 1 de la madrugada del sábado, mientras que la carrera del domingo también comenzará a la 1.