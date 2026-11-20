Después de completar apenas una vuelta en el primer ensayo, el argentino mejoró sobre el final de la FP2 y quedó entre los diez primeros. Pierre Gasly terminó segundo, detrás de George Russell.
Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada marcada por la lluvia, el frío y las dificultades para encontrar adherencia en el circuito callejero de Nevada. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tuvo un cierre destacado y finalizó segundo, aunque los registros estuvieron condicionados por las particulares condiciones de la pista.
El argentino había tenido una primera sesión prácticamente sin actividad, en la que apenas completó una vuelta debido al estado del asfalto. Para la FP2, el panorama comenzó a mejorar, aunque Alpine decidió esperar más de media hora antes de enviar sus dos autos a la pista, con el objetivo de aprovechar el progresivo secado del trazado.
Los A526 salieron cuando restaban aproximadamente 35 minutos para el final, con neumáticos intermedios. En sus primeros intentos, tanto Colapinto como Gasly tuvieron dificultades en una curva cerrada y se fueron de largo, pero luego consiguieron mejorar sus registros a medida que avanzaba la sesión.
El piloto argentino progresó alrededor de un segundo y medio en su último giro y consiguió ubicarse noveno, mientras que Gasly aprovechó su salida tardía y terminó segundo, a apenas 71 milésimas del Mercedes de George Russell, quien se quedó con el mejor tiempo.
La sesión terminó con Russell en lo más alto, seguido por Gasly y Charles Leclerc. Colapinto quedó dentro del top 10, en una tanda en la que las diferencias entre los pilotos fueron inusualmente amplias por las condiciones cambiantes del asfalto.
Las posiciones finales fueron las siguientes: George Russell, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris, Kimi Antonelli, Franco Colapinto y Fernando Alonso completaron los diez primeros puestos.
Sin embargo, los resultados deben tomarse con cautela. La pista se fue secando durante toda la práctica y los pilotos que salieron en los últimos minutos tuvieron mejores posibilidades de conseguir tiempos competitivos. La diferencia entre Russell y el último clasificado, Rafael Câmara, fue de 6,3 segundos.
Después de la actividad, Colapinto reconoció que había sido una jornada con muy poco trabajo en pista. "No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día", comentó entre risas. También explicó que fue bueno poder completar algunas vueltas al final, aunque señaló que el circuito estaba muy resbaladizo y que todavía tienen mucho por entender y mejorar.
La actividad continuará este viernes con la tercera práctica libre, prevista para las 21.30 (hora argentina). Luego llegará la clasificación, a la 1 de la madrugada del sábado, mientras que la carrera del domingo también comenzará a la 1.
comentar