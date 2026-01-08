"Golpe da maquininha": ¿Cómo evitar ser estafado al pagar con Pix en Brasil?

pix estafas

En los últimos meses se detectaron varios intentos de estafas mediante Pix, una modalidad de pago propia de Brasil que permite a los turistas pagar de una manera simple con su moneda y haciendo la conversión al instante en reales.

Una de las más utilizadas en las playas por los vendedores ambulantes es la llamada "golpe da maquininha". Esto trata de que el turista compra algo por un valor y a la hora de pagar, el vendedor le sube ampliamente el precio y le hace escanear el QR con ese último valor. Por ejemplo, al comprar una bebida por 5 reales uno termina pagando 5000.

Otra de las más habituales utilizadas por los estafadores es la de recibir contactos via WhatsApp, utilizar logotipos oficiales y convencer a los turistas de que, por un error técnico, les pasen sus datos personales.

Lo más recomendable para evitar estas estafas es utilizar únicamente las tiendas oficiales de aplicaciones y rechazar cualquier invitación a instalar software o bajar apps a través de códigos QR o enlaces desconocidos.

Otras recomendaciones para evitar estafas en Brasil es no entregar nunca la tarjeta de crédito o débito a terceros. Si el pago con tarjeta resulta inevitable, lo aconsejable es que cada persona inserte o acerque ella misma el plástico en la terminal de pagos.

También es clave chequear el monto antes de autorizar la operación: si la pantalla del posnet está dañada o no permite ver con claridad el importe, lo mejor es cancelar la transacción. Como otra medida, activar las notificaciones de consumo permite recibir alertas inmediatas ante cualquier movimiento.