Otra vez preocupan los casos de gastroenteritis en las playas de Brasil

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) dio a conocer un informe en el que se indica que, de las 260 playas monitoreados, solo 169 son aptas para el baño. En Florianópolis se informó que se analizaron 88 sectores y que solo 58 pueden ser concurridas sin problemas.

la zona más afectada por la bacteria Escherichia coli son las playas de Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados y no bañarse en esas aguas.

image

“No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 o 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales. Durante y después de las lluvias, el agua que fluye por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros contaminantes, que terminan llegando al mar y afectando la calidad del agua para el baño”, anunció el reporte.

En el informe se remarca que estas condiciones pueden aumentar la presencia de bacterias y microorganismos, lo que supone riesgos para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.

Los expertos informan que los síntomas comunes de la gastroenteritis incluyen diarrea, náuseas y vómitos, dolor o calambres abdominales y, a veces, fiebre baja o escalofríos.