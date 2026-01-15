Otra vez preocupan los casos de gastroenteritis en las playas de Brasil

Empiezan a aparecer los primeros casos de gastroenteritis entre los turistas que pasan las vacaciones de verano en Brasil. Algo que se repite desde hace varios años.
Todos los años, cientos de turistas afrontan casos de gastroenteritis en Brasil, sobre todo en el estado de Santa Catarina (donde están las famosas ciudades balnearias de Florianópolis y Camboriú). En las últimas horas se informó que hubo incremento de pacientes atendidos en hospitales del área por consumo de agua no potable.
El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) dio a conocer un informe en el que se indica que, de las 260 playas monitoreados, solo 169 son aptas para el baño. En Florianópolis se informó que se analizaron 88 sectores y que solo 58 pueden ser concurridas sin problemas.
la zona más afectada por la bacteria Escherichia coli son las playas de Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados y no bañarse en esas aguas.
“No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 o 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales. Durante y después de las lluvias, el agua que fluye por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros contaminantes, que terminan llegando al mar y afectando la calidad del agua para el baño”, anunció el reporte.
En el informe se remarca que estas condiciones pueden aumentar la presencia de bacterias y microorganismos, lo que supone riesgos para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.
Los expertos informan que los síntomas comunes de la gastroenteritis incluyen diarrea, náuseas y vómitos, dolor o calambres abdominales y, a veces, fiebre baja o escalofríos.
comentar