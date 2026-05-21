Estudiantes perdió con Flamengo y complicó su posición en el grupo

Antes del gol brasileño, Estudiantes también había respirado con alivio por una intervención del VAR, ya que el árbitro Esteban Ostojich sancionó penal para Flamengo por una infracción de Eric Meza sobre Bruno Henrique, aunque tras revisar la jugada corrigió la decisión y marcó tiro libre afuera del área. A partir de ahí, el local mantuvo la presión con el ingreso de Lucas Paquetá y Nicolás De La Cruz, mientras el Pincha intentó reaccionar con cambios ofensivos.