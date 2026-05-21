Estudiantes perdió con Flamengo y complicó su posición en el grupo

El equipo del Cacique Medina cayó por 1 a 0 con el Mengao en el Maracaná y deberá jugarse la clasificación en la última fecha de grupos de la Copa Libertadores.
Estudiantes perdió 1 a 0 con Flamengo en el Maracaná y buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en la última jornada de la fase de grupos. El Pincha pasó de ilusionarse con la punta a quedar bajo presión de cara a la definición.
El conjunto platense hizo un partido competitivo durante gran parte de la noche sosteniendo el empate gracias a una actuación sólida de Fernando Muslera y la defensa. Incluso generó situaciones claras en el primer tiempo con Guido Carrillo, Tiago Palacios y Brian Aguirre. Sin embargo, Flamengo fue el que rompió el cero a los 20 minutos del complemento, cuando Pedro aprovechó una duda y rebote corto de Muslera para mandar el balón a la red.
Antes del gol brasileño, Estudiantes también había respirado con alivio por una intervención del VAR, ya que el árbitro Esteban Ostojich sancionó penal para Flamengo por una infracción de Eric Meza sobre Bruno Henrique, aunque tras revisar la jugada corrigió la decisión y marcó tiro libre afuera del área. A partir de ahí, el local mantuvo la presión con el ingreso de Lucas Paquetá y Nicolás De La Cruz, mientras el Pincha intentó reaccionar con cambios ofensivos.
La derrota dejó a Estudiantes con la obligación de ganar en la última fecha para lograr la clasificación. El equipo argentino cerrará la fase como local ante Independiente Medellín y necesitará un resultado positivo para asegurar su lugar en la próxima instancia. Flamengo, en cambio, selló su clasificación a octavos y volvió a hacerse fuerte en el Maracaná, donde impuso su jerarquía en un partido cerrado.
Flamengo 10 (4PJ)*
Ind. Medellín 7 (4PJ)*
Estudiantes 6 (5PJ)
Cusco 1 (5PJ)
*El partido entre ambos se suspendió a los tres minutos de juego por graves disturbios de parte de los hinchas locales de Independiente Medellín y se espera una resolución de Conmebol en las próximas horas
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