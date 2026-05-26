Hoy comienza la fecha 6 de la copa Libertadores: juegan Estudiantes y Lanús

Probable formación de Lanús:

Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Cardozo, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Probable formación de Mirassol:

Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira, Igor Carius; Yuri Lara, Chico Kim, Shaylon; Everton Galdino, Alesson y Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.

lanus

Estudiantes vs. Independiente Medellín

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín se enfrentarán este martes desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El Pincha está obligado a ganar para avanzar a los octavos de final, mientras que al conjunto colombiano le alcanzará con un empate para clasificar. El árbitro será Juan Benítez y televisarán Fox Sports.

El equipo de Alexander Medina llega sin margen de error luego de la derrota por 1-0 frente a Flamengo en el Maracaná, en un partido marcado por un error de Fernando Muslera. Estudiantes suma seis puntos en el grupo tras una campaña irregular y depende de sí mismo para avanzar. Además, no podrá contar con Tomás Palacios ni Tiago Palacios, ambos suspendidos por acumulación de amarillas.

Por el lado del DIM, el conjunto colombiano llega en una posición más cómoda tras vencer agónicamente 3-2 a Cusco FC en la fecha pasada. El equipo dirigido por Sebastián Botero acumula siete unidades y sabe que un empate en La Plata le permitirá sacar boleto a la próxima ronda del certamen continental.

Probable formación de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo o Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

Probable formación de Independiente Medellín:

Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.