En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol, para quedar sólo por detrás de Independiente (7) y Boca (6). Unos 40.000 fanáticos del Pincha viajaron a Montevideo con el sueño de esa consagración.

¡Desde La Plata te vengo a ver! ¡Que sea un buen día! pic.twitter.com/JJdbP1vhHD — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2026

Palmeiras, por su parte, llega a la final con el objetivo de levantar la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia y así alcanzar a Flamengo como el más ganador de su país.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira pasaron con lo justo en las últimas rondas, ya que tanto en cuartos de final contra Liga de Quito como en semis frente a Fluminense festejaron en los penales. Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.

¡Llegó el día! ¡Se viene la Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/x5krAOaJmA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

Posibles formaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Estadio: Centenario de Montevideo.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

VAR: Juan Soto.

Hora: 17.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.