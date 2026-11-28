La final se disputará en el Estadio Centenario, de Montevideo. Unos 40.000 fanáticos viajaron para alentar al Pincha, que conquistó la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009. Todos los detalles de la definición a tener en cuenta.
Estudiantes se ilusiona con redactar otro capítulo histórico. Fantasea con un nueva película para el recuerdo. Sueña, más que nunca, con su quinta Copa Libertadores. Y hacia allí irá este sábado 28 de noviembre, cuando enfrente a Palmeiras en la final del certamen más importante de América.
La definición comenzará a las 17 hora argentia y se disputará en el Estadio Centenario, de Montevideo. Además, tendrá el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse en directo por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.
El equipo dirigido por el 'Cacique' Medina sacó el boleto a la final, después de haber eliminado por penales a Flamengo en el Maracaná. En esa instancia, empató sin goles en el resultado global y se impuso desde los 12 pasos, donde brilló su arquero, el uruguayo Fernando Muslera, que tapó tres remates de jugadores rivales.
Previamente, el Pincha sufrió para superar la fase de grupos, mientras que en octavos de final venció a Universidad Católica y en cuartos, a Corinthians.
En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol, para quedar sólo por detrás de Independiente (7) y Boca (6). Unos 40.000 fanáticos del Pincha viajaron a Montevideo con el sueño de esa consagración.
Palmeiras, por su parte, llega a la final con el objetivo de levantar la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia y así alcanzar a Flamengo como el más ganador de su país.
Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira pasaron con lo justo en las últimas rondas, ya que tanto en cuartos de final contra Liga de Quito como en semis frente a Fluminense festejaron en los penales. Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Estadio: Centenario de Montevideo.
Árbitro: Jesús Valenzuela.
VAR: Juan Soto.
Hora: 17.
TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.