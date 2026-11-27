Otro de los temas de la conferencia fue el acompañamiento de los hinchas, que viajaron a Uruguay para respaldar al equipo. Carrillo destacó el esfuerzo de la gente y pidió que pueda disfrutar de la jornada: "Que lo disfruten: va a ser una fiesta, la gente se lo merece. En un momento difícil, poder acompañar y de la manera que lo hacen, ojalá que lo puedan disfrutar". Medina también valoró ese apoyo y lo definió como "combustible puro" para afrontar una final.

El capitán, además, habló sobre la posibilidad de compartir la jornada con integrantes del plantel campeón de 2009, algunos de los cuales estarán presentes en Montevideo. Mencionó especialmente a Mauro Boselli, Mariano Andújar y Leandro Desábato, referentes con los que creció futbolísticamente. "Sé lo que van a sufrir mañana, y que acompañarán, que es ese impulso que necesitamos", contó. También se refirió a la importancia de mantener la concentración pese a la emoción: "El disfrute no es sencillo en este tipo de situaciones".

Por último, Medina confirmó que Fernando Muslera será titular ante Palmeiras y se refirió al presente del arquero uruguayo, aunque evitó anticipar si será su último partido. "Mañana es titular, va a jugar y no sé si será su último partido o no, pero lo estamos disfrutando mucho y tiene mucho para dar todavía", afirmó. El entrenador también descartó que el descanso previo de cada equipo sea determinante y sostuvo que la final dependerá de la claridad táctica y de la ejecución de los futbolistas.