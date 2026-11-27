El entrenador y el capitán del Pincha palpitaron el cruce definitorio, destacaron la historia del club en el torneo y hablaron de la emoción de los hinchas antes de la gran final en Montevideo.
Estudiantes ya vive la previa de la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará este sábado desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo. En la conferencia de prensa, el entrenador Alexander Medina y el capitán Guido Carrillo expresaron sus sensaciones antes de la definición y coincidieron en la importancia de disfrutar una oportunidad que el club persigue desde el comienzo del torneo. El Pincha buscará su quinta consagración en la competencia.
El Cacique fue contundente al referirse a la presión que implica disputar un partido de estas características y aseguró que el plantel debe enfocarse en jugar. "Presión en este tipo de partido no hay. Por lo menos para mí. Obviamente cada equipo va a querer ganar por su historia. Los dos hicieron mérito para llegar a esta final. Hay que intentar disfrutar", expresó. Carrillo, por su parte, reconoció el poderío del rival: "Conocemos del poderío en todas sus líneas, lo hemos trabajado y esperemos poder plasmarlo en cancha".
El delantero también hizo hincapié en el significado que tiene la Libertadores para Estudiantes y en el deseo de volver a levantar el trofeo. "En el country se respira Copa Libertadores, se habla siempre. Nuestro deseo es muy grande, desde el inicio de la copa. Hoy nos tiene en el lugar de poder disputar hasta el último día del torneo y el deseo es aún mayor porque uno la siente ahí", manifestó el goleador.
Medina, en tanto, destacó el vínculo histórico del club con el estadio Centenario, donde Estudiantes conquistó su primera Libertadores en 1968, justamente ante Palmeiras. "Acá fue la primera Libertadores. Venir a este lugar es reconfortante. Y creo que podemos escribir un nuevo capítulo, aunque no creo que el antecedente se pueda tomar en cuenta. Son dos equipos que pasaron muchos años, jugadores, entrenadores, otra energía. Ojalá se repita con el mismo final", señaló.
Otro de los temas de la conferencia fue el acompañamiento de los hinchas, que viajaron a Uruguay para respaldar al equipo. Carrillo destacó el esfuerzo de la gente y pidió que pueda disfrutar de la jornada: "Que lo disfruten: va a ser una fiesta, la gente se lo merece. En un momento difícil, poder acompañar y de la manera que lo hacen, ojalá que lo puedan disfrutar". Medina también valoró ese apoyo y lo definió como "combustible puro" para afrontar una final.
El capitán, además, habló sobre la posibilidad de compartir la jornada con integrantes del plantel campeón de 2009, algunos de los cuales estarán presentes en Montevideo. Mencionó especialmente a Mauro Boselli, Mariano Andújar y Leandro Desábato, referentes con los que creció futbolísticamente. "Sé lo que van a sufrir mañana, y que acompañarán, que es ese impulso que necesitamos", contó. También se refirió a la importancia de mantener la concentración pese a la emoción: "El disfrute no es sencillo en este tipo de situaciones".
Por último, Medina confirmó que Fernando Muslera será titular ante Palmeiras y se refirió al presente del arquero uruguayo, aunque evitó anticipar si será su último partido. "Mañana es titular, va a jugar y no sé si será su último partido o no, pero lo estamos disfrutando mucho y tiene mucho para dar todavía", afirmó. El entrenador también descartó que el descanso previo de cada equipo sea determinante y sostuvo que la final dependerá de la claridad táctica y de la ejecución de los futbolistas.
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