El lateral argentino de Palmeiras destacó su protagonismo en el fútbol brasileño, valoró su paso por la Selección y habló del desafío ante Estudiantes, mientras que Abel Ferreira se refirió al desgaste y al apoyo de los hinchas.

Agustín Giay se convirtió en una pieza importante de Palmeiras y tendrá la oportunidad de disputar una nueva final de la Copa Libertadores, esta vez ante Estudiantes. En la previa del encuentro de este sábado, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo, el lateral argentino destacó el crecimiento que tuvo durante la temporada. "Estoy feliz de esta oportunidad, de jugar nuevamente una final de Libertadores. Sabemos lo difícil que es estar acá, así que lo estoy disfrutando, incluso mucho más que el año pasado", expresó.