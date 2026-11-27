El lateral argentino de Palmeiras destacó su protagonismo en el fútbol brasileño, valoró su paso por la Selección y habló del desafío ante Estudiantes, mientras que Abel Ferreira se refirió al desgaste y al apoyo de los hinchas.
Agustín Giay se convirtió en una pieza importante de Palmeiras y tendrá la oportunidad de disputar una nueva final de la Copa Libertadores, esta vez ante Estudiantes. En la previa del encuentro de este sábado, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo, el lateral argentino destacó el crecimiento que tuvo durante la temporada. "Estoy feliz de esta oportunidad, de jugar nuevamente una final de Libertadores. Sabemos lo difícil que es estar acá, así que lo estoy disfrutando, incluso mucho más que el año pasado", expresó.
El ex San Lorenzo también valoró el protagonismo que consiguió en el equipo brasileño y el aprendizaje que le dejó su experiencia con la Selección Argentina. "Tuve la suerte de jugar muchísimo más este año, de ser protagonista, de poder hacer goles, de ayudar al equipo. Me siento en un gran momento", sostuvo. Además, recordó sus convocatorias al conjunto nacional y explicó que compartir entrenamientos y partidos con futbolistas de primer nivel representó una experiencia importante para su carrera.
Sobre el rival, Giay remarcó la dificultad de enfrentar a un equipo argentino en una definición continental. "Sabemos lo que significa jugar contra un equipo argentino. Yo tuve la suerte de jugar mucho tiempo en San Lorenzo y sabemos que jugar Libertadores es así: es competir, son partidos diferentes y más una final, que es un partido único. Creo que estamos preparados", señaló. También comparó el funcionamiento de Palmeiras con el de Flamengo y destacó el proyecto deportivo del club, basado en el desarrollo de juveniles, las ventas y la continuidad de Abel Ferreira.
El entrenador de Palmeiras también habló en la conferencia de prensa previa a la definición y aseguró que el desgaste acumulado durante la temporada no será un condicionante. "El hecho de llegar a la final supera cualquier cansancio", afirmó el portugués, quien consideró que están dadas las condiciones para disputar un buen partido. Además, explicó que el equipo trabaja desde el 7 de enero con este objetivo y que, en la previa, la preparación debe concentrarse especialmente en el aspecto emocional.
Ferreira les pidió a sus futbolistas que afronten el encuentro con confianza y destacó la importancia del acompañamiento de los hinchas que viajaron a Montevideo. "Lo más importante es que mis jugadores tengan desde el primer minuto la sensación de gratitud por esta oportunidad", sostuvo. También les dejó un mensaje a los simpatizantes: "Que la hinchada sepa que nosotros corremos y jugamos por ellos. Les pido que no dejen de cantar del primer al último minuto. Juntos somos más fuertes".
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