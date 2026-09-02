Etcheverry y Navone van por la tercera ronda del US Open

Más tarde, no antes de las 15:20, será el turno de Mariano Navone, que protagonizará uno de los encuentros más atractivos de la jornada frente al italiano Matteo Berrettini.

Navone llega a esta instancia luego de protagonizar una de las grandes sorpresas de la primera ronda. El argentino tuvo una actuación sobresaliente y logró eliminar al serbio Novak Djokovic, el jugador más ganador de la historia.

Del otro lado estará Berrettini, un tenista que supo ocupar un lugar destacado en la elite mundial. El italiano fue finalista de Wimbledon en 2021 y llegó a ocupar el sexto puesto del ranking ATP. Sin embargo, una serie de lesiones en los últimos años afectó su continuidad y provocó una importante caída en la clasificación.

En su estreno en el US Open, Berrettini derrotó al suizo Stan Wawrinka, quien disputó a los 41 años el último torneo de Grand Slam de su carrera.

La jornada del miércoles también tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación del español Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo y dos veces campeón del US Open, quien enfrentará al portugués Jaime Faria no antes de las 21:10.