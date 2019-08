Panamericanos Equitacion Estados Unidos Panamericanos Equitacion AP

La joven se llevó la presea de bronce en la prueba de saltos por equipos en Equitación representando a Estados Unidos. La acompañaron en el plantel norteamericano Luci Deslauriers, Alex Granato y Elizabet Madden. En segundo lugar quedó México, mientras que el oro fue para Brasil. El conjunto brasileño estuvo integrado por Rodrigo Lambre, Eduardo Menezes, Marlon Módolo Zanotelli y Pedro Veniss.

Luego de subirse al podio, Eve manifestó su alegría por haberse llevado una medalla en Lima y lo importante que es para ella no solamente subirse al podio en una competencia de tal importancia, como lo son los Panamericanos, sino el desarrollarse y mejorar en el deporte que tanto ama.

“La principal razón por la que hago este deporte es porque me encantan los animales, amo a los caballos. Desde que era pequeña estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos, trabajar con ellos. Y eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir a este nivel, no podría ser más feliz y afortunada. Tengo todo un equipo que me apoya y trabaja cada día para hacer posible que pueda participar en este deporte, y a un nivel tan alto. Siempre quiero tener buenos resultados y que estén orgullosos de mí”, afirmó la joven, de apenas 20 años, en dialogo con la agencia EFE.