Irán cerró otra vez el estrecho de Ormuz y lanzó nuevas acusaciones contra Donald Trump

"Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", sostuvo.

En las últimas horas, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en sus redes sociales que el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar afirmaciones falsas del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

2026_04_260406854-scaled Irán acusó al gobierno de Donald Trump de incumplir las condiciones de alto el fuego.

"Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones", aseveró Qalibaf, que encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Pakistán. El dirigente iraní señaló también que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a rutas designadas y con autorización de Irán.

Trump había asegurado anoche, en un discurso en Arizona, que el estrecho de Ormuz está completamente abierto para el comercio y planteó la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica, lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, rechazó en una entrevista con la televisión estatal ayer, y aseguró que el uranio no saldrá del país.

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