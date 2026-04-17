El Gobierno habilitó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares conjuntos

En paralelo, el ejercicio “PASSEX” incluirá la participación de buques de gran porte de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que operarán durante varios días en aguas bajo jurisdicción argentina. La presencia de estas unidades permitirá realizar maniobras específicas de adiestramiento naval junto a efectivos locales, en línea con acuerdos bilaterales previos.

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La programación original de estos ejercicios había sido modificada debido al contexto internacional, especialmente por la escalada de tensiones en Medio Oriente, que obligó a reorganizar los recursos y los tiempos de ambas partes. Con el nuevo cronograma, los gobiernos buscan sostener el nivel de cooperación en defensa pese a un escenario global más complejo.

Cabe destacar que la iniciativa había sido enviada previamente al Congreso para su tratamiento, aunque no logró avanzar en la Cámara de Diputados. Ante esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), al considerar que la demora podía afectar el desarrollo de actividades clave para el entrenamiento militar.

Desde el Gobierno sostienen que la participación en este tipo de ejercicios resulta fundamental para acceder a experiencias y conocimientos en operaciones combinadas, especialmente teniendo en cuenta el nivel de despliegue de las fuerzas estadounidenses. En esa línea, remarcan que estos intercambios permiten elevar los estándares de preparación y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

En el plano político, la medida también se inscribe en una estrategia más amplia de alineamiento con Estados Unidos. Funcionarios destacaron que la relación bilateral incluye cooperación en sectores estratégicos como energía, minerales críticos e inversiones, en un contexto de creciente competencia global.