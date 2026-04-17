Trump sostiene el bloqueo a Irán en el Estrecho de Ormuz

Instalaciones nucleares iraníes

El mandatario fue más allá y planteó la posibilidad de avanzar en un acuerdo que incluya la intervención directa en instalaciones nucleares iraníes. Según explicó, Estados Unidos podría ingresar al país para extraer uranio enriquecido y trasladarlo a su territorio, en el marco de una eventual alianza con Teherán. Las declaraciones generaron sorpresa y escepticismo, especialmente del lado iraní.

Desde Irán, las autoridades rechazaron de plano esa posibilidad y reiteraron que no renunciarán a su derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles. Además, advirtieron que las afirmaciones de Trump podrían entorpecer las negociaciones en curso.

El conflicto entre ambos países lleva semanas de tensión, con episodios de ataques en el golfo Pérsico que derivaron en un alto el fuego temporal aún vigente. En ese marco, Teherán anunció que mantendrá abierto el estrecho de Ormuz hasta el fin de la tregua, aunque dejó en claro que la situación podría cambiar.

Adverencia de Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa: si Estados Unidos mantiene el bloqueo, el estrecho podría volver a cerrarse. “El tránsito se realizará con autorización de Irán”, afirmó, subrayando el control estratégico que el país ejerce sobre la zona.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, por donde circula una parte significativa del petróleo global. Cualquier interrupción en su funcionamiento tiene impacto inmediato en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional.

Mientras tanto, Washington dejó abierta la puerta a negociaciones presenciales en los próximos días. Trump aseguró que las conversaciones avanzan y que “la mayoría de los puntos ya están acordados”, aunque desde Teherán relativizaron ese optimismo y hablaron de versiones distorsionadas.

En este escenario, la combinación de presión militar, declaraciones cruzadas y negociaciones abiertas configura un equilibrio delicado. La continuidad del bloqueo estadounidense y la posibilidad de una reacción iraní mantienen en vilo a la región y al comercio global, en una crisis que aún está lejos de resolverse.