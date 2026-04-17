Anuncian la reapertura del Estrecho de Ormuz y baja el precio del petróleo

Informó además que Irán ha retirado o está retirando todas las minas marinas con la ayuda de Estados Unidos.

"Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", declaró Trump.

En su nueva tanda de mensajes a través de la red social, el mandatario norteamericano también afirmó que Estados Unidos prohíbe a Israel bombardear el Líbano.

Mientras tanto, medios internacionales interpretaban este viernes el agradecimiento de Trump como un gesto de distensión de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Irán. Ambos países se proponen reanudar las negociaciones por la paz en Islamabad y Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es una posibilidad próxima a cumplirse.

Asimismo, desde Irán reafirmaron que los buques militares tienen prohibido transitar por el estrecho de Ormuz, y solo los civiles pueden hacerlo a través de rutas designadas y con el permiso de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Macron aprueba

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró el viernes que el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz va en la dirección correcta.

Macron formuló estas declaraciones tras una conferencia organizada conjuntamente por Francia y el Reino Unido, que reunió a 49 países para debatir cómo garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan.

Anunció que se establecería una misión neutral e independiente para asegurar la apertura del estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo baja más del 3%

El precio del petróleo registró una baja del 3%, luego del anuncio de Irán sobre la apertura temporal del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego pactado con Estados Unidos. La cotización del crudo Brent descendió con fuerza, mientras los futuros del West Texas Intermediate (WTI) también mostraron un retroceso más marcado, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas y expectativas de distensión en Oriente Medio.

Esta tendencia bajista reflejó la expectativa de los inversores acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de negociaciones durante el fin de semana y la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel reforzaron el optimismo en los mercados sobre una posible resolución del conflicto en la región.