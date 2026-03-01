Los números negativos de Boca en 2026 que complican el futuro de Claudio Úbeda

En el Torneo Apertura, la última victoria de Boca ocurrió en la tercera fecha. Fue cuando le ganó a Newell's 2 a 0, con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, de penal. De ahí en más, inició una racha negativa: perdió contra Vélez 2 a 1 en Liniers, empató contra Platense 0 a 0 como local, igualó 0 a 0 contra Racing y ayer sumó un nuevo empate.

Hasta ahora, los xeneizes suman nueve puntos en siete fechas del campeonato local (dos triunfos, tres empates y dos derrotas) y están novenos en la Zona A. Así, aparecen fuera de los clasificados a los playoffs. Por esos números, también se encuentran 15º en la tabla anual que entrega cupos de clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027.

La victoria contra Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina había aportado algo de tranquilidad en Boca. Sin embargo, el 1 a 1 contra Gimnasia de Mendoza volvió a dejar a Úbeda en el centro de la tormenta. El futuro del DT tendrá una nueva prueba fundamental contra Lanús, el próximo miércoles, en el sur bonaerense.

bocagimnasiademendoza Boca sumó un nuevo empate contra Gimnasia de Mendoza.

Qué dijo Claudio Úbeda después de un nuevo empate de Boca

En conferencia de prensa, el entrenador lamentó el 1 a 1 contra Gimnasia de Mendoza. "Tengo una sensación de bronca e impotencia. Cuando uno no gana de local y en un partido, en las circunstancias en las que se presentó, parece que no sirve. Deberíamos haber ganado, tendríamos que haber ganado. Por eso me voy con bronca, con la sensación que en el segundo tiempo fuimos más profundos", dijo.

"Durante todo el partido, tuvimos el control del juego, quizás en el primer tiempo no con la verticalidad que tuvimos en el segundo. Fue distinto, contamos no menos ocho o diez situaciones que no pudimos concretar y ahí está la deficiencia nuestra”, agregó.

Al ser consultado sobre los silbidos de los hinchas, Úbeda reconoció que le generan dolor y angustia. "Me pone mal. Es lógico que el hincha de Boca exija y que sienta que tenemos que ganar este tipo de partidos. Somos los primeros a los que nos pone mal no ganar. Este tipo de partidos tenemos la obligación de ganarlos y no lo hicimos”, cerró.