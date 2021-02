Facundo Campazzo la rompió en el triunfo ante Lakers

El base cordobés disputó uno de sus mejores partidos en su incipiente carrera en la NBA. En casi 26 minutos sumó 15 puntos, cuatro asistencias, dos robos y un rebote.

Una de sus asistencias no tardó en viralizarse en redes. Un no look pass (pase sin mirar) sobre el cierre del primer cuarto para el rookie Zeke Njai, que convirtió un triple que acercó a los Nuggets en el marcador. “Mirar está sobrevalorado”, fue el mensaje que escribió la cuenta oficial de los Nuggets junto al video del exquisito pase.

"Facu tiene un gran corazón. Facu juega duro. Simplemente, Facu no tiene miedo". Con esas palabras Michael Malone, entrenador de Denver Nuggets, decidió elogiar la muy buena tarea que realizó Facundo Campazzo en la victoria de su equipo ante el campeón Los Angeles Lakers por 122-105.

La gran figura de la noche fue nuevamente el serbio Nikola Jokic, serio candidato al MVP, con un triple-doble (23 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias). Los Nuggets firman un récord de 15-11 y marchan séptimos en la Conferencia Oeste, que es liderada por Utah Jazz con un registro de 22-5.