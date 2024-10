Falleció Geoff Capes, el hombre más fuerte del mundo

"La familia de Geoffrey Capes desea anunciar su triste fallecimiento hoy, 23 de octubre. El mejor lanzador de peso de Gran Bretaña y dos veces el hombre más fuerte del mundo", anunciaron este jueves en un escueto mensaje.

El atleta de 1,97 m. y 170 kilos se convirtió durante varias décadas en uno de los deportistas más populares de Gran Bretaña y llegó a participar en tres Juegos Olímpicos: Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980. Aunque no logró medallas olímpicas, su participación fue notable, alcanzando el sexto y quinto lugar en sus dos últimos torneos.

En los años 1983 y 1985 fue considerado “el hombre más fuerte del mundo”, logro que lo catapultó a la fama convirtiéndolo en una reconocida figura de la televisión de su país. Su éxito no se limitó a estos títulos, ya que también ganó medallas de oro en los Campeonatos Europeos en Pista Cubierta y en los Juegos de la Commonwealth.

"Estaba en desventaja en la competición del Hombre Más Fuerte del Mundo . Puedo decirte eso. Pero los vencí en fuerza natural, velocidad, agilidad y coordinación. Me hizo ganar algo de dinero y me llevó a muchos lugares", recordó en una entrevista con 'The Telegraph'.

La particular dieta de Geoff Capes

Capes, con su 1,96 de altura y sus 170 kilos (en su mejor momento físico), no solo destacó en las pistas sino que también llegó a convertirse en una estrella televisiva e incluso a participar en dos reality show. También famosa fue su dieta, más que abundante, para mantener su físico.

En 1976 la BBC realizó un reportaje sobre los curiosos métodos del atleta. En una semana normal, podía levantar unas 120 toneladas, equivalente a 18 autobuses de dos pisos, e ingerir unas 12.000 calorías diarias.

Su dieta consistía de 2,7 kilos de carne roja, 680 gramos de ricota, 450 gramos de manteca, un paquete de cereales, dos panes grandes, una docena de huevos, una lata de porotos, dos latas de sardinas, un litro de jugo de naranja y casi siete litros de leche.