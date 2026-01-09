Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento en ajedrez

El ajedrecista argentino fue distinguido como Chess Kid del Año (mejor jugador infantil) por el portal especializado en la disciplina, que además reconoció al gran maestro turco de 15 años, Yagiz Erdogmus, con el premio a la Estrella en Ascenso.

“Ambos jóvenes tuvieron años fantásticos y continúan batiendo récords. ¡Su futuro es brillante!". Postearon desde su cuenta de X para informar sobre la distinción a ambos ajedrecistas.

En el cierre de 2025, Oro también fue reconocido con el premio al Mejor Deportista Revelación Internacional, de acuerdo con la selección anual de “Los 100 del deporte” realizada por el diario Marca de España. En una votación abierta al público, encabezó la nómina con el 27,5 % de los votos, por delante del futbolista del Paris Saint-Germain, Desiré Doué (23,87 %), y de la nadadora Yu Zidi, campeona mundial juvenil en Singapur (21,12 %). Entre los nominados también se encontraban el tenista brasileño João Fonseca y la rusa Mirra Andreeva, aunque ninguno logró el apoyo obtenido por el representante argentino.

Además, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo catalogó como el mejor ajedrecista juvenil del mundo, tras una votación internacional celebrada durante el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Blitz en Doha.

El reconocimiento concedido por la FIDE surgió a partir de una votación realizada a través de YouTube, en la que participaron miles de usuarios y que le otorgó a Oro el 43 % de los sufragios. El ajedrecista argentino se ubicó por encima del turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 14 años (36 %), del estadounidense Andy Woodward, de 15 (14 %), y del ruso Ivan Zemlyanskii, también de 15 (7 %). Además, la entidad distinguió a Magnus Carlsen como el mejor ajedrecista masculino, con el 69 % de los votos, y a la india Divya Deshmukh como la mejor jugadora femenina.

Las actuaciones de Faustino Oro en el Mundial de Partidas Rápidas y Blitz marcaron un hito inédito para un argentino de su edad. En la modalidad Blitz finalizó en la posición 72 entre 252 participantes, sumó 44 puntos a su ranking Elo y escaló desde el puesto 132 de la preclasificación. De este modo, se convirtió en el jugador argentino más joven en alcanzar un registro de estas características en un Mundial absoluto.

En la jornada de cierre enfrentó a seis grandes maestros y obtuvo tres triunfos, una igualdad y dos caídas, siempre ante rivales con mayor experiencia y una diferencia de al menos 100 puntos de Elo. A lo largo del certamen disputó 19 partidas frente a grandes maestros, con un balance de nueve victorias, tres empates y siete derrotas. Entre los nombres más destacados a los que superó figuran Levon Aronian, Leinier Domínguez y Alan Pichot.

image.png Faustino Oro, el maestro internacional de ajedrez mas joven de la historia

Su desempeño en Partidas Rápidas también fue destacado: finalizó en el puesto 77 con siete puntos en 13 rondas, dentro de un total de 247 competidores. Tras la última actualización mensual de la FIDE, su Elo ascendió de 2.503 a 2.547 unidades. Este crecimiento refleja una evolución clara desde su primera experiencia mundialista en Uzbekistán 2023, donde, con apenas diez años, había finalizado 186° en Rápidas y 174° en Blitz. En 2024, en Nueva York, sus posiciones fueron 93° y 144°, respectivamente.

Instalado en España desde fines de 2024, Faustino Oro ya acumula dos Premios Olimpia de Plata en ajedrez. Durante 2025 logró consolidar dos de las tres normas necesarias para acceder al título de Gran Maestro. La primera la obtuvo el 23 de septiembre en el torneo “Leyendas & Prodigios”, disputado en Madrid, donde sumó 7,5 puntos en nueve rondas y se transformó en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar ese objetivo, solo por detrás del actual campeón mundial Dommaraju Gukesh, quien lo consiguió a los 11 años, diez meses y 23 días.

La segunda norma llegó el 16 de diciembre en el Magistral Szmetan Giardelli, desarrollado en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, tras cosechar 5,5 puntos en nueve rondas. En ese certamen empató con el gran maestro Diego Flores, ocho veces campeón argentino, y encadenó siete igualdades consecutivas, seis de ellas ante rivales con mayor Elo, incluidos cuatro grandes maestros extranjeros con más de 2.600 puntos.

Para superar el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra —quien se convirtió en gran maestro en Budapest con 12 años, cuatro meses y 25 días—, Oro deberá alcanzar su tercera norma antes del 7 de marzo de 2026, cuando tendrá 12 años, cuatro meses y 24 días.