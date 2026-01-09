Independiente: con caras nuevas y problemas en puerta, arranca el año ante Alianza Lima

El encuentro será transmitido a través de Disney+.

Independiente afronta un año incierto, en el que no competirá en el ámbito internacional. Esa situación, sumada a la crisis económica que atraviesa el club de Avellaneda, parece ponerle frenos al proyecto del equipo que Gustavo Quinteros pretende construir para afrontar el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina. En medio de este panorama, ya se concretó la llegada del primer refuerzo: Ignacio Malcorra. El ex Rosario Central arriba tras una gran temporada en el campeón de la Liga.

Loyola, Lomónaco, Montiel y Ávalos, entre otros, son algunos de los futbolistas que se encuentran en el centro del conflicto para el Rojo. Sus altos contratos, sumados a la importancia que tienen dentro del equipo para Gustavo Quinteros, obligan a la Comisión Directiva, encabezada por Néstor Grindetti y Daniel Seoane, el más involucrado en el mercado de pases, a poner en la balanza dos opciones: hacer caja o sostener a los pesos pesados en busca de consagrar con un título un año que, a priori, comienza bastante flojo.

Problemas en puerta

La vuelta de Javier Ruiz al conjunto de Avellaneda, tras su gran paso por Barracas Central, equipo en el que fue una de las figuras clave para que se clasificara por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana, parecía haber sido una de las mejores noticias para los hinchas. Nada más alejado de la realidad.

El delantero no viajó con el plantel a la pretemporada en Uruguay, según decisión de Gustavo Quinteros, y se presentó tarde en la práctica de la Reserva, dirigida por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. Su llegada, una hora y media más tarde de lo previsto, generó molestia dentro del club.

Ante esta situación, la dirigencia estudia qué medidas disciplinarias aplicar sobre Ruiz, quien mantiene un conflicto con la Comisión Directiva por supuestas deudas salariales pendientes. A pesar de los intentos de Quinteros por mediar, todo indica que la relación entre el atacante de 21 años y los dirigentes se ha quebrado definitivamente.

Entre las sanciones que se barajan, se encuentra la posibilidad de que Ruiz quede apartado tanto de la Primera como de la Reserva, entrenando únicamente con los jugadores que regresaron de préstamos y sin ser considerado para los próximos partidos. Vale destacar que su contrato con el club vence en 2029, por lo que, si no surgen ofertas formales o sondeos concretos, el jugador podría permanecer sin actividad durante un tiempo prolongado.

Posibles refuerzos

Gustavo Quinteros puso en la mira a Lucas Blondel, quien busca desvincularse de Boca. El ex Tigre también tiene sondeos de otros clubes, pero en Avellaneda ya iniciaron conversaciones con el Xeneize. Con la salida de Federico Vera a Huracán, el técnico quiere mantener la competencia en la posición, aunque Leonardo Godoy y el juvenil Luciano Barros Ayala están activos en la pretemporada.

Otro nombre que surgió es Mauricio Isla, libre tras su paso por Colo Colo. Cabe recalcar que el chileno estuvo en Independiente antes de su llegada al Cacique, y pese a sus aceptables actuaciones, la hinchada no quedó conforme con su forma de irse del club. A sus 37 años, no es prioridad para la dirigencia ni para Quinteros, pero ante la austeridad del mercado podría considerarse si no se avanzara con los primeros candidatos.

El mercado sigue activo y otro apuntado es el uruguayo Nicolás Fernández, volante de Godoy Cruz que busca salida tras el descenso del Tomba. Para avanzar en su incorporación, Independiente deberá liberar un cupo de extranjero, con Pablo Galdames como posible salida.

En lo deportivo, el Rojo afrontará aparte del encuentro ante Alianza LIma de el sabado, dos compromisos exigentes más durante la pretemporada: el martes enfrentará a Everton de Chile y el viernes cerrará la serie ante Montevideo Wanderers, ambos tambien, en el estadio Alfredo Víctor Viera.