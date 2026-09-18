Con Estudiantes y Boca, así quedaron las semifinales de Libertadores y Sudamericana

El Pincha enfrentará a Flamengo por la Libertadores y Boca se medirá con Vasco da Gama en la Sudamericana. Ambos definirán sus series como visitantes.
Quedaron definidos los cruces de semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, con Boca y Estudiantes de La Plata como los dos representantes argentinos que siguen en carrera por un título continental.
El Pincha tendrá como rival a Flamengo en la Libertadores, mientras que el Xeneize se enfrentará con Vasco da Gama por la Sudamericana. En ambos casos, los equipos argentinos comenzarán las series en condición de local y jugarán las revanchas en Brasil.
Estudiantes de La Plata quedó entre los cuatro mejores de la Libertadores después de eliminar a Corinthians y ahora buscará avanzar a la definición frente a Flamengo.
El equipo platense disputará el primer partido en La Plata, durante el martes 13 o miércoles 14 de octubre, y luego viajará a Brasil para la revancha, prevista para el martes 20 o miércoles 21.
La otra semifinal será completamente brasileña: Fluminense enfrentará a Palmeiras. El ganador de esa serie será uno de los posibles rivales de Estudiantes en la final, en caso de que el conjunto argentino consiga superar a Flamengo.
La definición de la Libertadores está prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Boca Juniors también deberá enfrentar a un equipo brasileño. Después de avanzar ante San Pablo, el Xeneize se medirá con Vasco da Gama por un lugar en la final de la Sudamericana.
La ida se jugará en La Bombonera, durante el martes 13 o miércoles 14 de octubre, mientras que la revancha será en Brasil una semana después, el martes 20 o miércoles 21.
En la otra semifinal, Atlético Mineiro se enfrentará con Montevideo City Torque, que alcanzó por primera vez esta instancia de la competencia.
La final de la Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Así, Boca y Estudiantes quedaron a dos series de disputar las respectivas finales continentales. El Xeneize buscará llegar a la definición de la Sudamericana, mientras que el Pincha intentará hacer lo propio en la Libertadores.
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