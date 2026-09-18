Con Estudiantes y Boca, así quedaron las semifinales de Libertadores y Sudamericana

Estudiantes enfrentará a Flamengo, mientras que Fluminense y Palmeiras definirán la otra semifinal de la Libertadores.

La otra semifinal será completamente brasileña: Fluminense enfrentará a Palmeiras. El ganador de esa serie será uno de los posibles rivales de Estudiantes en la final, en caso de que el conjunto argentino consiga superar a Flamengo.

La definición de la Libertadores está prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Boca y Vasco da Gama, por la final de la Sudamericana

Boca Juniors también deberá enfrentar a un equipo brasileño. Después de avanzar ante San Pablo, el Xeneize se medirá con Vasco da Gama por un lugar en la final de la Sudamericana.

La ida se jugará en La Bombonera, durante el martes 13 o miércoles 14 de octubre, mientras que la revancha será en Brasil una semana después, el martes 20 o miércoles 21.

Boca se medirá con Vasco da Gama y Atlético Mineiro enfrentará a Montevideo City Torque por un lugar en la final.

En la otra semifinal, Atlético Mineiro se enfrentará con Montevideo City Torque, que alcanzó por primera vez esta instancia de la competencia.

La final de la Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Así, Boca y Estudiantes quedaron a dos series de disputar las respectivas finales continentales. El Xeneize buscará llegar a la definición de la Sudamericana, mientras que el Pincha intentará hacer lo propio en la Libertadores.