Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este viernes

La agenda de los argentinos para este viernes 18 de septiembre

Desde las 9.00 - Tiro

Participarán Marcelo Gutiérrez, Alexis Eberhardt, Federico Martín, Joaquín Cisneros, Mara Kucharski y Victoria Luna.

Desde las 8.30 - Pentalón moderno mixto

Catalina Serio y Franco Serrano representarán a Argentina.

Desde las 8.30 - Golf

Competirán Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Ana Giuliano y Mía Yaya.

9.00 - Ciclismo de ruta femenino

Participarán Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mange, Sofía Martelli y Abril Garzón.

9.00 - Remo femenino

Elena Cerrudo disputará la final por medalla en single scull.

9.20 - Remo masculino

Agustín Scenna competirá en la final por medalla de single scull.

9.40 - Remo femenino

Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini disputarán una final por medalla.

10.00 - Remo masculino

El equipo integrado por Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín afrontará una final por medalla.

10.40 - Remo mixto x8

El equipo argentino disputará la final por medalla.

11.00 - Ecuestre - evento completo

Competirán Marcelo Rawson, Luciano Brunello y Juan Benítez.

11.00 - Esgrima

Argentina se enfrentará con Colombia en los cuartos de final de espada por equipos masculino.

11.40 - Skate femenino

Ruth Feldick y Morena Domínguez serán las representantes argentinas.

12.30 - Ciclismo de ruta masculino

Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi y Gerardo Tivani participarán de la competencia.

14.00 - Hockey femenino

Argentina vs. Chile.

14.20 - Skate masculino

Mauro Iglesias y Matías Dell Olio competirán en la disciplina.

15.50 - Rugby 7s femenino

Argentina vs. Perú.

16.00 - Hockey masculino

Argentina vs. Chile.

17.26 - Rugby 7s masculino

Argentina vs. Paraguay.

19.30 - Handball femenino

Argentina vs. Uruguay.

20.08 - Rugby 7s masculino

Argentina vs. Perú.

20.30 - Sóftbol femenino

Argentina vs. Venezuela.

Además, a falta de las nóminas oficiales de participantes, se espera actividad argentina en disciplinas como nado sincronizado, judo, gimnasia rítmica y vela, entre otras.