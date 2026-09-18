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Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este viernes

Las Leonas, Los Leones y los seleccionados de rugby seven serán algunos de los protagonistas de una jornada con presencia argentina en distintas disciplinas.

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa este viernes 18 de septiembre con una nueva jornada cargada de participación argentina. Los atletas nacionales competirán en distintas disciplinas con el objetivo de avanzar en sus respectivas pruebas y buscar nuevas medallas para el país.

Entre los principales atractivos del día estarán las presentaciones de Las Leonas y Los Leones, además de los seleccionados argentinos femenino y masculino de rugby seven.

La delegación nacional también tendrá presencia en golf, remo, ciclismo de ruta, sóftbol, skate y handball, entre otras disciplinas. A lo largo de la jornada, los deportistas argentinos afrontarán diferentes competencias en busca de seguir avanzando en el certamen.

Los Juegos Suramericanos 2026 reúnen a más de 4000 atletas de 15 países y se desarrollarán hasta el 26 de septiembre. Las competencias tienen como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

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La agenda de los argentinos para este viernes 18 de septiembre

Desde las 9.00 - Tiro

Participarán Marcelo Gutiérrez, Alexis Eberhardt, Federico Martín, Joaquín Cisneros, Mara Kucharski y Victoria Luna.

Desde las 8.30 - Pentalón moderno mixto

Catalina Serio y Franco Serrano representarán a Argentina.

Desde las 8.30 - Golf

Competirán Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Ana Giuliano y Mía Yaya.

9.00 - Ciclismo de ruta femenino

Participarán Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mange, Sofía Martelli y Abril Garzón.

9.00 - Remo femenino

Elena Cerrudo disputará la final por medalla en single scull.

9.20 - Remo masculino

Agustín Scenna competirá en la final por medalla de single scull.

9.40 - Remo femenino

Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini disputarán una final por medalla.

10.00 - Remo masculino

El equipo integrado por Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín afrontará una final por medalla.

10.40 - Remo mixto x8

El equipo argentino disputará la final por medalla.

11.00 - Ecuestre - evento completo

Competirán Marcelo Rawson, Luciano Brunello y Juan Benítez.

11.00 - Esgrima

Argentina se enfrentará con Colombia en los cuartos de final de espada por equipos masculino.

11.40 - Skate femenino

Ruth Feldick y Morena Domínguez serán las representantes argentinas.

12.30 - Ciclismo de ruta masculino

Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi y Gerardo Tivani participarán de la competencia.

14.00 - Hockey femenino

Argentina vs. Chile.

14.20 - Skate masculino

Mauro Iglesias y Matías Dell Olio competirán en la disciplina.

15.50 - Rugby 7s femenino

Argentina vs. Perú.

16.00 - Hockey masculino

Argentina vs. Chile.

17.26 - Rugby 7s masculino

Argentina vs. Paraguay.

19.30 - Handball femenino

Argentina vs. Uruguay.

20.08 - Rugby 7s masculino

Argentina vs. Perú.

20.30 - Sóftbol femenino

Argentina vs. Venezuela.

Además, a falta de las nóminas oficiales de participantes, se espera actividad argentina en disciplinas como nado sincronizado, judo, gimnasia rítmica y vela, entre otras.

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