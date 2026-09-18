El Gobierno recibió a autoridades del ACA para analizar el automovilismo nacional e internacional

Devitt y Scioli recibieron al presidente del Automóvil Club Argentino y al director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución.

El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se reunieron en Casa de Gobierno con el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, y el director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución, Sebastián Levinguer, con el objetivo de avanzar con el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.