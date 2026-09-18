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El Gobierno recibió a autoridades del ACA para analizar el automovilismo nacional e internacional

Devitt y Scioli recibieron al presidente del Automóvil Club Argentino y al director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución.

El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se reunieron en Casa de Gobierno con el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, y el director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución, Sebastián Levinguer, con el objetivo de avanzar con el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Durante el encuentro, evaluaron los resultados del Congreso Americano de la FIA, que se realizó en Buenos Aires del 31 de agosto al 2 de septiembre, y los últimos avances en las gestiones para que grandes categorías internacionales del automovilismo, como la Fórmula 1 y el World Rally Championship (WRC), regresen a la Argentina.

También destacaron el discurso brindado por el presidente Javier Milei durante la apertura del Congreso y valoraron la agenda de trabajo conjunta a futuro entre el ACA y el Gobierno nacional, con el objetivo de profundizar los lazos institucionales, fortalecer la cooperación y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la movilidad y el turismo en la Argentina.

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La sede para un posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que actualmente se encuentra bajo obras de renovación para recibir en el 2027 al MotoGP y más adelante estar en condiciones para la vuelta de la categoría reina del automovilismo.

La última vez que la Fórmula 1 estuvo en la Argentina fue en 1998. El ganador de aquella carrera que se disputó en el Circuito N° 6 del Gálvez fue el alemán Michael Schumacher.

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