Incendio fatal en un geriátrico de Mar del Plata: cuatro muertos

El incendio comenzó este miércoles por la madrugada en el geriátrico Sagrada Familia, ubicado en la calle Jujuy al 1100, por lo que de manera inmediata se dio inicio a un operativo, que incluyó Bomberos de la ciudad balnearia, Policía y personal médico para atender a los heridos.

Los agentes lograron retirar a quienes residían en el lugar, muchos de los cuales debieron ser atendidos por el personal del SAME por inhalación de humo. Un escenario similar ocurrió con los efectivos policiales, de los cuales 12 debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación de monóxido de carbono.

Las autoridades confirmaron al medio La Capital, que cuatro mujeres fallecieron, una de ellas en el hospital. Las víctimas fueron identificadas como Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95), María Vásquez (80) e Inés Golman (79).

El Departamento Central de Bomberos informó que el origen del fuego se habría desatado en la habitación 12, ubicado en el segundo piso del geriátrico.

Además, indicó que las pericias continúan para saber qué pudo haber ocasionado el inicio de las llamas.

"Fue un hecho lamentable, de esos que nadie quiere pasar. Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del Same fue impecable, hay mucha atención psicológica y está la secretaria de Salud Viviana Bernabei todavía activa", expresó Rodrigo Goncalvez, secretario de Seguridad municipal.

Al momento del devastador accidente, residían 38 adultos mayores en el geriátrico. Familiares de algunos residentes afectados fueron a retirarlos de urgencia, mientras que los demás fueron derivados a tres geriátricos tras el operativo.