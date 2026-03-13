Formula 1 2026: La autocrítica de Franco Colapinto tras otra floja clasificación en el GP de China

El piloto argentino explicó que en el inicio del fin de semana había mostrado un rendimiento más cercano al de su compañero, pero no logró mejorar al momento decisivo.

“Estaba cerca en la FP1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy”, señaló.

De cara a lo que resta del fin de semana, Colapinto adelantó que el equipo deberá trabajar intensamente para encontrar respuestas.

“Hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana”, explicó, aunque rescató que la jornada también le permitió sumar experiencia en un circuito nuevo para él: “Fue bueno conocer la pista y entender un poquito más todo”.

En ese sentido, concluyó con un análisis directo sobre su desempeño: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.

La carrera sprint del Gran Premio de China se disputará a 19 vueltas y tendrá al británico George Russell (Mercedes) largando desde la pole position. La prueba comenzará este sábado a las 00:00 (hora de Argentina).

Luego, a las 4:00, se disputará la clasificación para la carrera principal del domingo.