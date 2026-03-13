Formula 1 2026: La autocrítica de Franco Colapinto tras otra floja clasificación en el GP de China

Franco Colapinto reconoció estar “un poco perdido” tras quedar 16º para la sprint, muy lejos de Pierre Gasly, que partirá séptimo.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se mostró muy autocrítico luego de su floja actuación en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China y reconoció estar “un poco perdido” con su rendimiento a una vuelta.
El argentino terminó 16º en la qualy sprint, un resultado que vuelve a dejar en evidencia una de sus principales dificultades desde su llegada a la Fórmula 1: el rendimiento en clasificación.
La comparación con su compañero de equipo en Alpine F1 Team, el francés Pierre Gasly, expone aún más la diferencia. Gasly fue séptimo y tendrá buenas chances de sumar puntos en la carrera sprint que se disputará este sábado a la medianoche (hora argentina).
“Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo”, reconoció Colapinto en declaraciones televisivas tras la tanda clasificatoria.
El piloto argentino explicó que en el inicio del fin de semana había mostrado un rendimiento más cercano al de su compañero, pero no logró mejorar al momento decisivo.
“Estaba cerca en la FP1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy”, señaló.
De cara a lo que resta del fin de semana, Colapinto adelantó que el equipo deberá trabajar intensamente para encontrar respuestas.
“Hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana”, explicó, aunque rescató que la jornada también le permitió sumar experiencia en un circuito nuevo para él: “Fue bueno conocer la pista y entender un poquito más todo”.
En ese sentido, concluyó con un análisis directo sobre su desempeño: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.
La carrera sprint del Gran Premio de China se disputará a 19 vueltas y tendrá al británico George Russell (Mercedes) largando desde la pole position. La prueba comenzará este sábado a las 00:00 (hora de Argentina).
Luego, a las 4:00, se disputará la clasificación para la carrera principal del domingo.
