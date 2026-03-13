Impactante confesión de la denunciante del Chelo del grupo Green tras quedar detenido por violación

ABERRANTE DELITO

“Yo le decía ‘por favor déjame, por favor soltame’, y no me dejó”, expresó Lilian, totalmente conmovida por la aberrante situación que le tocó vivir. Me besó, se me tiró encima y de golpe me empujó para atrás de la puerta y abusó de mí. Me violó”, contó, la mujer.

"Dale, no me podés decir que no”, dijo Lilian, sobre las frases que le decía el abusador. Después del hecho, Torres dejó a la mujer cerca de su casa y le comentó que el sábado la contactaría para realizar un streaming. Lilian, sin dudarlo, se dirigió inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de San Justo.

En la dependencia policial entregó prendas para peritajes genéticos y se sometió a los protocolos médicos y psicológicos correspondientes. La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza, bajo la fiscal Lorena Pecorelli, quien ordenó el allanamiento en el domicilio del cantante en Villa Fiorito.

Personal de la DDI de La Matanza, junto al área de Cibercrimen, secuestró la camioneta involucrada, tres computadoras y dos teléfonos.T orres permanece detenido a la espera de su declaración indagatoria, y se le impuso una restricción perimetral.