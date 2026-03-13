Espectáculos |

Impactante confesión de la denunciante del Chelo del grupo Green tras quedar detenido por violación

Lilian, la mujer que fue engañada y abusada por el cantante de música tropical, contó en primera persona el drama que vivió.

Marcelo Chelo Torres, conocido como el líder del grupo de cumbia Green está preso por abuso sexual. "Él se contacta conmigo dejándome un mensaje a través de TikTok. Me decía ‘sos muy hermosa’", comenzó a relatar Lilian, conocida en redes sociales como Dulce Lilian, de 43 años, sobre la manera en la que el cantante del grupo tropical logró acercarse a ella. En un primer momento, la mujer creyó que las intenciones de Torres eran laborales.

Los primeros contactos fueron por mensajes y por videollamadas hasta que, en la madrugada del martes, el intérprete se presentó en domicilio de la víctima. Bajo la excusa de tener hambre, la convenció con palabras de que Lilian se suba a su camioneta Volkswagen Suran para ir a una estación de servicio, en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

"Me le quitó el teléfono celular para revisar mensajes personales y familiares. Me borró todas las cosas. Me dijo ‘toma, acá te devuelvo el teléfono. Ahora está bien limpito, está todo borrado’”, contó la denunciante, dejando en evidencia que Chelo no quería que queden rastros comprobables de que se había acercado hasta ella a sabiendas, quizá, del delito que iba a cometer después.

ABERRANTE DELITO

“Yo le decía ‘por favor déjame, por favor soltame’, y no me dejó”, expresó Lilian, totalmente conmovida por la aberrante situación que le tocó vivir. Me besó, se me tiró encima y de golpe me empujó para atrás de la puerta y abusó de mí. Me violó”, contó, la mujer.

"Dale, no me podés decir que no”, dijo Lilian, sobre las frases que le decía el abusador. Después del hecho, Torres dejó a la mujer cerca de su casa y le comentó que el sábado la contactaría para realizar un streaming. Lilian, sin dudarlo, se dirigió inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de San Justo.

En la dependencia policial entregó prendas para peritajes genéticos y se sometió a los protocolos médicos y psicológicos correspondientes. La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza, bajo la fiscal Lorena Pecorelli, quien ordenó el allanamiento en el domicilio del cantante en Villa Fiorito.

Personal de la DDI de La Matanza, junto al área de Cibercrimen, secuestró la camioneta involucrada, tres computadoras y dos teléfonos.T orres permanece detenido a la espera de su declaración indagatoria, y se le impuso una restricción perimetral.

Testimonio de Lilian, abusada por el Chelo del grupo Green

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados