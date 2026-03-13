Formula 1 2026: Franco Colapinto largará 16° en la Sprint del Gran Premio de China

En la clasificación para la carrera Sprint, el argentino finalizó en la 16ª posición luego de una jornada de menor a mayor, aunque sin lograr acercarse a los puestos de vanguardia. El piloto de Pilar logró acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el inicio de la sesión.

Finalmente, Colapinto se ubicó 16° en el clasificador, distanciado por 0.922 de la vuelta más rápida del francés y a poco más de siete décimas del registro de Isack Hadjar, quien marcó el límite de ingreso al top 10.

Captura de pantalla 2026-03-13 074729 Pierre Gasly, de Alpine, finalizó 10° en la clasificación Sprint del Gran Premio de China con un tiempo de 1:32.888, un segundo mas rápido que su compañero Colapinto.

La pole para la carrera Sprint quedó en manos del británico George Russell, quien ratificó el gran momento de Mercedes tras su reciente victoria en el Gran Premio de Australia. El piloto marcó un tiempo de 1m31s520, superando por 0.289 a su compañero de equipo, el joven italiano Kimi Antonelli.

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a la medianoche (hora argentina) con la disputa de la carrera Sprint, pactada a 19 vueltas y que otorgará puntos a los ocho primeros clasificados, con una recompensa de ocho unidades para el ganador.

Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, se disputará la clasificación para el Gran Premio, que definirá el orden de partida para la carrera principal. El Gran Premio de China se correrá el domingo 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de la Argentina, y tendrá 56 vueltas al trazado de Shanghái.