Deportes |

Formula 1 2026: Franco Colapinto inicia el GP de China tras un debut complicado en Australia

El argentino buscará mejorar su rendimiento en clasificación y sumar sus primeros puntos de la temporada, tras un debut complicado en Australia.

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de China de Fórmula 1, con la misión de revertir el flojo inicio de temporada que tuvo en la primera fecha del campeonato.

El corredor de Alpine participará este viernes por la madrugada de la única práctica libre y la clasificación para la carrera sprint, en el Circuito Internacional de Shanghái, escenario que vuelve a recibir a la máxima categoría.

La actividad comenzará a las 00:30 (hora de Argentina) con la sesión de entrenamientos, que se extenderá hasta la 1:30. Más tarde, desde las 4:30, se disputará la clasificación para la sprint, que definirá la grilla de la carrera corta del sábado.

Un arranque complicado

La temporada 2026 comenzó cuesta arriba para Colapinto. En el Gran Premio de Australia finalizó decimocuarto, luego de un fin de semana lleno de dificultades.

Durante la carrera, el argentino protagonizó una maniobra clave para evitar un choque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), situación que le hizo perder tres posiciones. Además, recibió una penalización de stop and go por una infracción en la largada.

En Shanghái intentará dejar atrás ese resultado y acercarse a la zona de puntos, algo que sí logró su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en la fecha inicial del campeonato.

Uno de los aspectos que Colapinto deberá mejorar será su rendimiento a una vuelta, un punto que resultó determinante en varias clasificaciones donde no logró ubicarse en los puestos esperados.

Cómo llega el campeonato

En la pelea por el título, el primer líder del año es el británico George Russell, quien dominó el Gran Premio de Australia con su Mercedes.

George-Russell-1-1280x820
Tras la primer carrera, George Russell llega como líder del campeonato tras ganar con autoridad el Gran Premio de Australia a bordo de su Mercedes.

Tras la primer carrera, George Russell llega como líder del campeonato tras ganar con autoridad el Gran Premio de Australia a bordo de su Mercedes.

El podio lo completaron su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, mientras que Ferrari también mostró competitividad con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

El Gran Premio de China tendrá un formato con carrera sprint, lo que amplía las posibilidades de sumar unidades. El ganador de la prueba corta del sábado se llevará ocho puntos, que se suman a los que se reparten en la carrera principal del domingo.

Horarios del GP de China (hora de Argentina)

Viernes 13 de marzo

  • Práctica libre: 00:30

  • Clasificación sprint: 04:30

Sábado 14 de marzo

  • Carrera sprint: 00:00

  • Clasificación: 04:00

Domingo 15 de marzo

  • Carrera: 04:00

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados