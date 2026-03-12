Formula 1 2026: Franco Colapinto inicia el GP de China tras un debut complicado en Australia

El argentino buscará mejorar su rendimiento en clasificación y sumar sus primeros puntos de la temporada, tras un debut complicado en Australia.
El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de China de Fórmula 1, con la misión de revertir el flojo inicio de temporada que tuvo en la primera fecha del campeonato.
El corredor de Alpine participará este viernes por la madrugada de la única práctica libre y la clasificación para la carrera sprint, en el Circuito Internacional de Shanghái, escenario que vuelve a recibir a la máxima categoría.
La actividad comenzará a las 00:30 (hora de Argentina) con la sesión de entrenamientos, que se extenderá hasta la 1:30. Más tarde, desde las 4:30, se disputará la clasificación para la sprint, que definirá la grilla de la carrera corta del sábado.
La temporada 2026 comenzó cuesta arriba para Colapinto. En el Gran Premio de Australia finalizó decimocuarto, luego de un fin de semana lleno de dificultades.
Durante la carrera, el argentino protagonizó una maniobra clave para evitar un choque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), situación que le hizo perder tres posiciones. Además, recibió una penalización de stop and go por una infracción en la largada.
En Shanghái intentará dejar atrás ese resultado y acercarse a la zona de puntos, algo que sí logró su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en la fecha inicial del campeonato.
Uno de los aspectos que Colapinto deberá mejorar será su rendimiento a una vuelta, un punto que resultó determinante en varias clasificaciones donde no logró ubicarse en los puestos esperados.
En la pelea por el título, el primer líder del año es el británico George Russell, quien dominó el Gran Premio de Australia con su Mercedes.
El podio lo completaron su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, mientras que Ferrari también mostró competitividad con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que finalizaron tercero y cuarto respectivamente.
El Gran Premio de China tendrá un formato con carrera sprint, lo que amplía las posibilidades de sumar unidades. El ganador de la prueba corta del sábado se llevará ocho puntos, que se suman a los que se reparten en la carrera principal del domingo.
Viernes 13 de marzo
Práctica libre: 00:30
Clasificación sprint: 04:30
Sábado 14 de marzo
Carrera sprint: 00:00
Clasificación: 04:00
Domingo 15 de marzo
Carrera: 04:00
