Formula 1 2026: Franco Colapinto inicia el GP de China tras un debut complicado en Australia

Durante la carrera, el argentino protagonizó una maniobra clave para evitar un choque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), situación que le hizo perder tres posiciones. Además, recibió una penalización de stop and go por una infracción en la largada.

En Shanghái intentará dejar atrás ese resultado y acercarse a la zona de puntos, algo que sí logró su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en la fecha inicial del campeonato.

Uno de los aspectos que Colapinto deberá mejorar será su rendimiento a una vuelta, un punto que resultó determinante en varias clasificaciones donde no logró ubicarse en los puestos esperados.

Cómo llega el campeonato

En la pelea por el título, el primer líder del año es el británico George Russell, quien dominó el Gran Premio de Australia con su Mercedes.

George-Russell-1-1280x820 Tras la primer carrera, George Russell llega como líder del campeonato tras ganar con autoridad el Gran Premio de Australia a bordo de su Mercedes.

El podio lo completaron su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, mientras que Ferrari también mostró competitividad con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

El Gran Premio de China tendrá un formato con carrera sprint, lo que amplía las posibilidades de sumar unidades. El ganador de la prueba corta del sábado se llevará ocho puntos, que se suman a los que se reparten en la carrera principal del domingo.

Horarios del GP de China (hora de Argentina)

Viernes 13 de marzo

Práctica libre: 00:30

Clasificación sprint: 04:30

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 04:00

Domingo 15 de marzo