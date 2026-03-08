La bronca de Franco Colapinto por la sanción que recibió en el GP de Australia: "Es una locura"

En principio, Colapinto se refirió a la sanción que le aplicaron al inicio de la carrera. El piloto de Alpine recibió un stop and go por culpa de su equipo. “Me pusieron un stop and go, es una locura. Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, consideró.

Embed ESTO FUE LO QUE PASÓ CON COLAPINTO: un ingeniero de Alpine movió el auto del argentino, cuando ya no podían tocarlos, provocando la sanción en la largada.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zPyg5URDvW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Luego, en cuanto a la carrera, el oriundo de Pilar expresó: "El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más”. Y también se refirió a lo que fue la largada y la increíble maniobra que realizó por culpa de Liam Lawson: “Me podría haber quedado tirado en la largada, ya que no sé qué le pasó a Lawson”.

Tras quedar en el puesto 14, Colapinto dijo: “Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tener un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante". Y destacó: "Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi”.

Para concluir, detalló los puntos a corregir para seguir compitiendo en la Fórmula 1: "Nos falta en la clasificación entender un poco más la energía y cómo funciona el auto con menos nafta anduvimos mejor. Fue un día largo y difícil en general. Hice una buena largada, pero después nos complicamos con todo eso. Pronto vamos a estar más fuerte”.

Esta será la primera temporada de Franco Colapinto corriendo en igualdad de condiciones con toda la parrilla de la categoría, incluyendo a su compañero de equipo Pierre Gasly, ya que hizo una pretemporada acorde y comenzó la temporada como piloto oficial del equipo.