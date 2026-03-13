Javier Milei viajó a España para participar de un foro económico libertario

El plato fuerte de la visita será la exposición que el presidente brindará ante empresarios en el Madrid Economic Forum 2026, prevista para el sábado por la tarde. Allí se espera que defienda las reformas económicas impulsadas por su gobierno y vuelva a lanzar críticas al socialismo, un mensaje habitual en sus presentaciones internacionales.

Tras su intervención, Milei recibirá un reconocimiento en honor al economista liberal Ludwig von Mises, una de las figuras intelectuales que más influyen en su pensamiento.

Sin reuniones con el gobierno español

Al igual que en visitas anteriores, la agenda oficial no incluye encuentros con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ni con funcionarios de su administración.

La relación bilateral entre ambos gobiernos continúa atravesada por tensiones políticas, por lo que el viaje vuelve a centrarse en actividades con empresarios, economistas liberales y dirigentes vinculados a Vox.

Una semana marcada por viajes y polémicas

La nueva escala internacional del mandatario se produce en una semana intensa de viajes. Antes de partir hacia Madrid, Milei había pasado por Miami, Nueva York y Valparaíso, y regresó a la Argentina solo por unas horas.

En ese breve intervalo se conoció el dato de inflación de febrero, que registró un aumento del 2,9%.

Además, el viaje se da en medio de cuestionamientos por la comitiva oficial luego de que el traslado del vocero presidencial Manuel Adorni junto a su esposa en un vuelo oficial generara críticas y debate político.

Según el cronograma oficial, el presidente regresará a la Argentina el domingo por la mañana, tras completar una gira internacional que volvió a poner en el centro del debate el uso del avión presidencial y el perfil político de sus actividades en el exterior.