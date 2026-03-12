La inflación no bajó y en febrero alcanzó al 2,9%, igual que en enero, informó el Indec

El rubro con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Los dos rubros que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

image

Las expectativas del Gobierno

El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026, pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se iba a ubicar entre 2,7% y 3%.

En tanto, el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, advirtió que la inflación de 2026 "difícilmente esté por debajo de un 35%" como ocurrió el año pasado,, debido a diversas cuestiones entre las que consideró " las marchas y contramarchas en la política monetaria y cambiaria".

Los aumentos de marzo

Para el mes en curso, según la consultora Analytica, la inflación rondará el 2,8% luego de que en la primera semana se registrara una suba semanal de 0,4% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires.

Algunos de los aumentos de los servicios alcanzaron al 7,7% en los pasajes de colectivos que atraviesan la Capital Federal y llegan al conurbano bonaerense.

Además, según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los contratos de alquiler que aún se rigen bajo la derogada Ley subirán 33,89%.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las nuevas tarifas de energía eléctrica para las zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES con aumentos del 17% , mientras que el agua corriente se incremento el 4%. En el caso de las prepagas las cuotas subieron hasta 3,2% y el servicio de televisión por cable, internet y celular, 3,9%.

Por su parte, los combustibles aumentaron 5% esta semana como producto del ataque de Israel y los Estados Unidos a Irán, a lo que se le debe sumar 1,9% de comienzo de mes, por la actualización del impuesto que los grava.