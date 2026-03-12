La inflación no bajó y en febrero alcanzó al 2,9%, igual que en enero, informó el Indec

El rubro "Alimentos y Bebidas" aumentó 3,3 %, mientras que Vivienda Agua y Electricidad se incrementó el 6,8%. L
La inflación de febrero alcanzó el 2,9%, un incremento similar al de enero, impulsado por el aumento en los alimentos y las bebidas, y los servicios como electricidad, gas y agua para el hogar, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Con este incremento, el primer bimestre del año cerró con un alza en los precios del 5,9% , cuando el gobierno planteó que será del 10% en todo el año, mientras que en los últimos 12 meses ascendió al 33,1%, informó el organismo.
Estos datos del Indec se conocen cuando la expectativa por parte del presidente Javier Milei es que luego de marzo comience el sendero a la baja del indicador de inflación hasta "comenzar con cero (el índice) en agosto"
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio. La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).
El rubro con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Los dos rubros que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).
El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026, pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se iba a ubicar entre 2,7% y 3%.
En tanto, el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, advirtió que la inflación de 2026 "difícilmente esté por debajo de un 35%" como ocurrió el año pasado,, debido a diversas cuestiones entre las que consideró " las marchas y contramarchas en la política monetaria y cambiaria".
Para el mes en curso, según la consultora Analytica, la inflación rondará el 2,8% luego de que en la primera semana se registrara una suba semanal de 0,4% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires.
Algunos de los aumentos de los servicios alcanzaron al 7,7% en los pasajes de colectivos que atraviesan la Capital Federal y llegan al conurbano bonaerense.
Además, según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los contratos de alquiler que aún se rigen bajo la derogada Ley subirán 33,89%.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las nuevas tarifas de energía eléctrica para las zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES con aumentos del 17% , mientras que el agua corriente se incremento el 4%. En el caso de las prepagas las cuotas subieron hasta 3,2% y el servicio de televisión por cable, internet y celular, 3,9%.
Por su parte, los combustibles aumentaron 5% esta semana como producto del ataque de Israel y los Estados Unidos a Irán, a lo que se le debe sumar 1,9% de comienzo de mes, por la actualización del impuesto que los grava.
comentar