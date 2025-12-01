Formula 1: Andrea Kimi Antonelli cambió su perfil de Instagram luego del acoso en redes

La polémica surge a raíz de que muchos usuarios en redes sociales sospechan que el italiano se dejó adelantar algo que generó dudas en el paddock. Especulando con que la decisión fue deliberada ya que la escudería con sede en Woking utiliza motores Mercedes. Luego de la carrera incluso el actual asesor de la escudería Red Bull, Helmut Marko declaro: "Antonelli le hizo señas para que pasara, le hizo señas para que pasara. Era demasiado obvio".

El resultado de todo esto fue una catarata de odio sobre Antonelli en redes sociales, donde incluso llegó a recibir amenazas de muerte. En respuesta a esto el joven piloto de Mercedes puso una foto de perfil en negro por todo el acoso que recibió durante estos días.

La maniobra de la polémica

Por estas declaraciones, hoy el equipo Red Bull publicó en sus redes un comunicado retractándose de estas declaraciones. Allí afirman: “Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar que sugerían que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos”.

“Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara”. Por último, se disculpan por todo lo ocurrido: “Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a que Kimi reciba abuso en línea”.

comunicado

La definición del campeonato llegará en la última carrera en el Circuito Yas Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Donde la pelea por el título está más ajustada que nunca: Verstappen se ubicó entre Lando Norris y Oscar Piastri; a 12 puntos del británico que es líder y quedando dentro de los tres primero se convertirá por primera vez en campeón del mundo. Recordemos que el campeonato de constructores ya fue definido con la consagración del equipo McLaren semanas atrás.

Campeonato de pilotos Formula 1

1) Lando Norris 408 PTS

2) Max Verstappen 396 PTS

3) Oscar Piastri 392 PTS

4) George Russell 309 PTS

5) Charles Leclerc 230 PTS

6) Lewis Hamilton 152 PTS

7) Kimi Antonelli 150 PTS

8) Alexander Albon 73 PTS

9) Carlos Sainz 64 PTS

10) Isack Hadjar 51 PTS

11) Nico Hülkenberg 49 PTS

12) Fernando Alonso 48 PTS

13) Oliver Bearman 41 PTS

14) Liam Lawson 38 PTS

15) Yuki Tsunoda 33 PTS

16) Esteban Ocon 32 PTS

17) Lance Stroll 32 PTS

18) Pierre Gasly 22 PTS

19) Gabriel Bortoleto 19 PTS

20) Franco Colapinto 0 PTS

21) Jack Doohan 0 PTS