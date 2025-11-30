Gran Premio de Qatar: Franco Colapinto terminó 14º, ganó Max Verstappen y el título se define en Abu Dhabi

Detrás se ubicaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el español Carlos Sainz (Williams). El británico Lando Norris (McLaren), que podía ser campeón, finalizó cuarto.

Por una modificación no permitida al monoplaza por parte de Alpine, Colapinto tuvo que largar desde los boxes, lo que significó un nuevo problema para el argentino. Sin embargo, comenzó a escalar posiciones después del choque entre su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y el alemán Nico Hulkenberg. Desde entonces, el pilarense mantuvo un ritmo regular que le permitió escalar hasta el 14° lugar y completar una correcta tarea.

qatarpuestos

La competencia tuvo movimiento apenas iniciada, cuando Piastri aprovechó la mejor tracción por el exterior para sostener la pole y Verstappen superó sin dificultad a Norris para colocarse segundo. El desarrollo lineal cambió con el safety car provocado por el toque mencionado entre Hulkenberg y Gasly, que abrió el juego estratégico.

Verstappen y casi todo el grupo fueron a boxes para cambiar los neumáticos medios, pero McLaren decidió lo contrario y dejó a Piastri y Norris en pista para establecer un 1-2 que debía respaldarse con ritmo y distancia sobre el neerlandés. Esa ventaja nunca llegó y la estrategia quedó comprometida para el resto de la prueba, cuando en la vuelta 32 el campeón cumplió su segunda parada con la goma dura, seguido por Sainz, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Isack Hadjar y George Russell.

Con el compuesto duro, Verstappen recortó la diferencia hasta quedar debajo del segundo respecto de Norris y McLaren asumió entonces que su apuesta inicial no había funcionado. En el giro 42, Piastri ingresó a boxes y volvió a pista a 17 segundos del Red Bull. Dos vueltas después, Norris hizo su parada, pero regresó detrás del Williams de Sainz y del Mercedes de Antonelli, complicando su remontada.

qatarcolapinto7 Franco Colapinto logró escalar posiciones después de largar desde los boxes.

El británico inició un ataque constante sobre Antonelli, pero solo consiguió superarlo en la última vuelta para terminar cuarto, detrás de un Sainz que llevó un auto dañado al podio. Piastri cedió terreno y Verstappen se encaminó sin oposición hacia la victoria.

El campeonato queda abierto para Abu Dhabi: Norris lidera con 408 puntos, Verstappen se encuentra segundo con 396 y Piastri aparece tercero con 392.