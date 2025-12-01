Italia: el plantel del Bari a las piñas con los hinchas en un avión tras perder 5 a 0

Tras la dura derrota, los hinchas que acompañaron al Bari a Toscana se manifestaron en el estadio por el pésimo momento que atraviesa el club que se encuentra en zona de play-out. Luego, en el aeropuerto le hicieron sentir al plantel su descontento e ira con aplausos irónicos e insultos… pero no todo quedó ahí.

Al subir al avión, el plantel profesional volvió a ser reprochado y algunos jugadores se plantaron y se cruzaron cara a cara con algunos simpatizantes intercambiando golpes y hasta patadas.

La tripulación intervino inmediatamente y solicitó el ingreso de efectivos policiales, lo que produjo que el despegue se retrasara una hora.

Este hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales mediante un video de uno de los pasajeros del avión.

Mirá el video del escándalo: