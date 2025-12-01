El descontrolado festejo de Flamengo: la Libertadores rota, saqueos y heridos

El recorrido del plantel se realizó sobre un colectivo eléctrico, elemento infaltable del carnaval carioca, que avanzó por zonas como Avenida Presidente Vargas y el Monumento a Zumbi dos Palmares. Varias cuadras permanecieron bloqueadas desde la mañana para garantizar el paso del convoy.

El avión del equipo aterrizó antes del mediodía y, horas más tarde, la caravana se puso en marcha con los jugadores saludando desde la parte superior del vehículo. La postal se completó con música, bombos y una multitud desbordada. Hubo hinchas trepados a postes, fachadas e incluso camiones municipales, algo que reflejó la intensidad del festejo.

Para sostener semejante movimiento, la Prefectura dispuso un plan especial con extensión horaria del metro, 250 baños químicos, varios puntos de asistencia médica y cortes vehiculares amplios. El operativo buscó amortiguar el impacto de una celebración que no dio respiro.

Sobre el camión se sucedieron los discursos y cantitos. Pedro, el colombiano Jorge Carrascal, Giorgino, Danilo, el ecuatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique y el entrenador Filipe Luis fueron los más activos. La primera intervención fue de Pedro, que no jugó la final por lesión. "Es un honor estar aquí con nuestra hinchada", antes de entonar el himno, repetido por toda la multitud.

En medio del avance de la caravana ocurrió el episodio más desopilante del día: la réplica del trofeo se partió en su extremo superior, justo en la unión entre la pelota y la figura. Para evitar que quedara rota totalmente, alguien la sostuvo con cinta adhesiva, lo que generó una lluvia de memes y videos.

Las escenas festivas dieron paso a momentos de tensión hacia el cierre. Hubo corridas, uso de gases lacrimógenos y detenidos, según reportaron distintos medios. Aunque no se comunicó la cifra de heridos, las imágenes mostraron a personas atendidas por el dolor y a otras cubriéndose el rostro para soportar los efectos del gas. La intervención policial modificó el clima sobre el final de la celebración.

En el desorden también se registraron robos en un comercio de electrodomésticos, donde varios individuos escaparon con artefactos en plena confusión. Los medios brasileños no precisaron qué originó los incidentes, pero las imágenes reflejaron un cierre caótico para un festejo que había comenzado con euforia absoluta. La fiesta terminó empañada por la violencia.