Argentina le ganó a Colombia y clasificó a la semifinal del Mundial femenino de Futsal

La ventaja llegó temprano gracias a un remate de Lucía Rossi, que abrió el marcador antes de los cinco minutos, poco después, Carina Núñez amplió la cuenta con una buena definición y la propia Rossi volvió a convertir para cerrar un primer tiempo impecable. La respuesta de Colombia llegó sobre el final del período inicial, aunque no alcanzó para comprometer el dominio argentino.

Argentina Futsal Femenino 2 Lucía Rossi fue la figura del partido. (Foto: Futsal AFA)

En el complemento, el conjunto dirigido por Nicolás Noriega mantuvo la intensidad y sentenció la historia con un gol de Silvina Nava, quien definió tras una jugada preparada desde un lateral. Argentina controló los tiempos del partido y administró la ventaja sin pasar sobresaltos.

El equipo albiceleste llegó a este duelo luego de ganar su grupo de forma contundente: goleó 6-0 a Marruecos, 3-1 a Polonia y 5-1 Filipinas, ahora espera rival para la semifinal, que saldrá del duelo entre Portugal e Italia. En el otro cuadro que completa la ronda, están los cruces entre España vs. Marruecos, y Brasil vs. Japón. Las semifinales se jugarán este viernes desde las 7, y la gran final será el domingo 9 desde las 8.30.