Argentina le ganó a Colombia y clasificó a la semifinal del Mundial femenino de Futsal

La selección goleó 4-1 en el PhilSports Arena, se metió entre las cuatro mejores del mundo y espera por las vencedoras del duelo entre Portugal e Italia.
La Selección Argentina mostró autoridad y superó por 4 a 1 a Colombia en los cuartos de final del Mundial femenino de futsal, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo. El equipo nacional impuso el ritmo desde el inicio y marcó diferencias rápidamente.
La ventaja llegó temprano gracias a un remate de Lucía Rossi, que abrió el marcador antes de los cinco minutos, poco después, Carina Núñez amplió la cuenta con una buena definición y la propia Rossi volvió a convertir para cerrar un primer tiempo impecable. La respuesta de Colombia llegó sobre el final del período inicial, aunque no alcanzó para comprometer el dominio argentino.
En el complemento, el conjunto dirigido por Nicolás Noriega mantuvo la intensidad y sentenció la historia con un gol de Silvina Nava, quien definió tras una jugada preparada desde un lateral. Argentina controló los tiempos del partido y administró la ventaja sin pasar sobresaltos.
El equipo albiceleste llegó a este duelo luego de ganar su grupo de forma contundente: goleó 6-0 a Marruecos, 3-1 a Polonia y 5-1 Filipinas, ahora espera rival para la semifinal, que saldrá del duelo entre Portugal e Italia. En el otro cuadro que completa la ronda, están los cruces entre España vs. Marruecos, y Brasil vs. Japón. Las semifinales se jugarán este viernes desde las 7, y la gran final será el domingo 9 desde las 8.30.
comentar