Deportes |

Fórmula 1: Charles Leclerc lideró el segundo día de pruebas en Baréin

El monegasco terminó liderando el segundo día de pruebas por delante de Lando Norris (McLaren) y Ollie Bearman (Haas). Pierre Gasly tuvo un problema mecánico que lo obligó a dejar la pista.

Durante el segundo día de pruebas en Baréin, Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, registró la mejor marca de tiempo en la pretemporada de Fórmula 1 y lideró la tabla de esta jornada.

El monegasco tuvo la mejor marca con un récord de vuelta de 1:34,273. Además, su monoplaza demostró mucha fiabilidad, ya que pudo dar un total de 139 giros en el Circuito Internacional de Baréin.

En la segunda posición, pese a ser el que más vueltas dio en el día (149), quedó Lando Norris (McLaren), el vigente campeón del mundo, mientras que el tercer puesto fue para Ollie Bearman, piloto de Haas.

pierre-gasly-alpine-contrato

ADEMÁS: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin y Alpine empieza a preocupar

Por detrás, en la cuarta plaza, termino el británico George Russell (Mercedes), y lo siguieron Isack Hadjar (RB Racing), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el francés Pierre Gasly (Alpine), Valteri Bottas (Cadillac) y el tailandés Alex Albon (Williams).

Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto, no pudo finalizar el día debido a problemas mecánicos en su auto. Tuvo que salir de la pista a falta de 2 horas para finalizar la jornada.

Colapinto correrá otra vez este viernes. Lo hará en ambos turnos: de 4 a 8 am y de 9 am a 13 (hora Argentina). De esta manera, ambos pilotos de la escudería Alpine tendrán tres turnos de práctica cada uno.

franco colapinto
El piloto argentino pudo volver a la pista exactamente una hora después de haberse quedado detenido

El piloto argentino pudo volver a la pista exactamente una hora después de haberse quedado detenido

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados