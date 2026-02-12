Fórmula 1: Charles Leclerc lideró el segundo día de pruebas en Baréin

El monegasco tuvo la mejor marca con un récord de vuelta de 1:34,273. Además, su monoplaza demostró mucha fiabilidad, ya que pudo dar un total de 139 giros en el Circuito Internacional de Baréin.

En la segunda posición, pese a ser el que más vueltas dio en el día (149), quedó Lando Norris (McLaren), el vigente campeón del mundo, mientras que el tercer puesto fue para Ollie Bearman, piloto de Haas.

Por detrás, en la cuarta plaza, termino el británico George Russell (Mercedes), y lo siguieron Isack Hadjar (RB Racing), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el francés Pierre Gasly (Alpine), Valteri Bottas (Cadillac) y el tailandés Alex Albon (Williams).

Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto, no pudo finalizar el día debido a problemas mecánicos en su auto. Tuvo que salir de la pista a falta de 2 horas para finalizar la jornada.

Colapinto correrá otra vez este viernes. Lo hará en ambos turnos: de 4 a 8 am y de 9 am a 13 (hora Argentina). De esta manera, ambos pilotos de la escudería Alpine tendrán tres turnos de práctica cada uno.