Franco Colapinto se subió al auto que usará con Alpine en 2026

Alpine, que estrenará el motor Mercedes, sigue trabajando en la construcción de su coche y dio un paso adelante completando un elemento clave para la comodidad del argentino y Pierre Gasly: el asiento del automóvil. Cabe recordar que Gasly-Colapinto seguirá siendo la dupla titular de la escudería el próximo año.

La estructura francesa publicó el pasado domingo en sus redes un video con el pilarense sentándose por primera vez en el coche y hasta probándose el casco. Inmediatamente después, se ve como le toman las medidas justas y cómo el piloto nacional muestra un pulgar arriba en señal de aprobación.

Embed Discipline, hardwork and dedication.



It’s all formulating our 2026. pic.twitter.com/7zTgEWjQRF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 21, 2025

"Disciplina, trabajo duro y dedicación. Todo está formulando nuestro 2026", el mensaje que acompaña el video de Colapinto probando la butaca. Un detalle no menor -que además explica por qué le toman las medidas- es que, por primera vez, Franco tendrá un coche preparado para él, siendo que en 2024 subió al coche del estadounidense Logan Sargeant y en 2025 al del australiano Jack Doohan.

El objetivo de Colapinto de ser uno de los pilotos titulares de Alpine para 2026 fue conseguido, pero con él llegan otras responsabilidades que acortan sus vacaciones. Además de pruebas con el auto de 2026, como la del asiento, el pilarense deberá estar en Enstone desde mediados de enero para realizar la previa de la pretemporada.

El lanzamiento del A526 está previsto para el 23 de enero en Barcelona, justamente donde se realizarán los primeros test de pretemporada del 26 al 30 del mismo mes, que serán los únicos cerrados sin prensa ni cobertura. Y esta fase previa culminará con la segunda y tercera tanda de pruebas, ambas en Bahrein del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

De esta manera, se espera que Franco llegue de la mejor manera al estreno de la 76ª temporada de la Fórmula 1. Esa primera fecha será el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en el Melbourne Park. Allí, la pasada temporada, el pilarense pudo presenciar la jornada como espectador desde el paddock, pero esta vez estará como uno de los protagonistas.