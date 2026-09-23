Fórmula 1: Colapinto mejoró y terminó 11° en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Tras finalizar 18° en el primer entrenamiento, el piloto argentino levantó su rendimiento y cerró el jueves con un mejor registro. Russell volvió a ser el más rápido y Gasly terminó séptimo.
Franco Colapinto cerró el primer día de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora importante. Después de haber terminado 18° en la primera práctica libre, el piloto argentino subió su rendimiento y finalizó 11° en el segundo entrenamiento disputado este jueves en el circuito callejero de Bakú.
George Russell volvió a ser el más rápido y lideró las dos sesiones del día con Mercedes. El británico fue seguido por Kimi Antonelli y Max Verstappen, mientras que el otro Alpine, conducido por Pierre Gasly, terminó en el séptimo lugar.
En la segunda práctica, Colapinto completó 23 vueltas y consiguió su mejor registro con neumáticos blandos: 1:45.479. El argentino quedó a 2.132 segundos de Russell, que volvió a marcar la referencia.
El piloto de Alpine había comenzado la sesión con neumáticos duros y llegó a ubicarse 12°. Más tarde, con los blandos, pudo mejorar su tiempo y avanzar hasta el 11° puesto.
La primera práctica había sido más complicada para Alpine. Colapinto terminó 18°, mientras que Gasly fue 16°. Con la evolución de la pista y algunos cambios en la puesta a punto, ambos autos pudieron mostrar un mejor rendimiento durante la segunda tanda.
Además, Colapinto tuvo un pequeño despiste en el comienzo de la práctica 2, cuando se pasó en el frenaje de la segunda curva y terminó en la zona de escape. El incidente no provocó daños y pudo continuar con el programa previsto por el equipo.
El argentino llega a Bakú después de su séptimo puesto en el Gran Premio de Madrid, donde consiguió seis puntos. En este circuito también tiene un recuerdo especial: en 2024, cuando corría para Williams, consiguió allí su primer punto en la Fórmula 1.
La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán continuará este viernes 25 de septiembre con la tercera práctica libre, que comenzará a las 5:30. Luego llegará el momento de la clasificación, prevista para las 9:00.
La carrera se disputará el sábado 26 de septiembre a las 8:00, en lugar del domingo, por el calendario especial de esta fecha.
Viernes 25/9
Sábado 26/9
comentar