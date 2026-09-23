Tribunal de Disciplina: "Eliminar a Boca era como dar perpetua por robar una manzana"

Fernando Mitjans, presidente del tribunal, brindó detalles sobre la resolución que rechazó el reclamo de Vélez y confirmó la clasificación del Xeneize en la Copa Argentina.
Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, brindó detalles de la resolución que rechazó el reclamo de Vélez y confirmó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. El mandamás expresó que "era como dar perpetua por robar una manzana" sobre el pedido del Fortín de sacar al Xeneize de la competencia por anotar seis extranjeros en su planilla cuando es cinco el máximo permitido.
“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, rompió el silencio Mitjans en diálogo con Olé.
Y amplió el argumento del Tribunal: “Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales”.
“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca”. Y finalizó: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.
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