Tribunal de Disciplina: "Eliminar a Boca era como dar perpetua por robar una manzana"

“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca”. Y finalizó: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.