Fórmula 1: comienza la actividad de Colapinto en GP de Gran Bretaña

Este viernes en el Circuito de Silverstone comienzan los entrenamientos en los que el argentino de Alpine se preparará para la carrera del domingo.
El Gran Premio de Gran Bretaña marcará la novena fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La actividad comenzará este viernes con la primera práctica libre y la clasificación para la carrera sprint, en un fin de semana en el que el argentino Franco Colapinto volverá a representar a la escudería Alpine.
El piloto de Pilar llega a Silverstone tras un complicado paso por el Gran Premio de Austria. Una mala partida lo hizo perder seis posiciones en los primeros metros y, aunque logró recuperar terreno durante la competencia, terminó en el 15° puesto. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, cruzó la meta en la 13ª colocación.
En la carrera disputada en Spielberg, George Russell fue el gran protagonista del fin de semana. El británico de Mercedes transformó su pole position en victoria gracias a una estrategia sin fisuras, resistió el intento de undercut de Max Verstappen durante las detenciones en boxes y administró la ventaja hasta la bandera a cuadros. Con ese triunfo, además, acortó distancias con Kimi Antonelli en el Campeonato de Pilotos.
Viernes 3 de julio
Práctica libre: 08:30 a 09:30
Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15
Sábado 4 de julio
Carrera Sprint: 08:00 a 09:00
Clasificación: 12:00 a 13:00
Domingo 5 de julio
Carrera: 11:00
La actividad del Gran Premio podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+, mediante la transmisión de ESPN. También estará disponible por Fox Sports a través de Telecentro Play, DGO y Flow.
El Circuito de Silverstone, emplazado sobre una antigua base aérea utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, es uno de los escenarios más tradicionales y veloces de la Fórmula 1. Curvas emblemáticas como Maggotts, Becketts y Abbey ponen a prueba la habilidad de los pilotos en cada vuelta. Además, este trazado ocupa un lugar especial en la historia de la categoría, ya que allí se disputó el primer Gran Premio de Fórmula 1, el 13 de mayo de 1950.
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