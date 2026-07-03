Fórmula 1: comienza la actividad de Colapinto en GP de Gran Bretaña

Práctica libre: 08:30 a 09:30

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00

Clasificación: 12:00 a 13:00

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00

Dónde ver el GP de Gran Bretaña

La actividad del Gran Premio podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+, mediante la transmisión de ESPN. También estará disponible por Fox Sports a través de Telecentro Play, DGO y Flow.

Cómo es el circuito de Silverstone

El Circuito de Silverstone, emplazado sobre una antigua base aérea utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, es uno de los escenarios más tradicionales y veloces de la Fórmula 1. Curvas emblemáticas como Maggotts, Becketts y Abbey ponen a prueba la habilidad de los pilotos en cada vuelta. Además, este trazado ocupa un lugar especial en la historia de la categoría, ya que allí se disputó el primer Gran Premio de Fórmula 1, el 13 de mayo de 1950.