Por un "error" de la AFA, Midland es el primer equipo confirmado para la Copa Argentina 2027

De manera curiosa, este desliz adelantó al primer clasificado para el 2027: Midland, campeón de la Primera B 2025, figura oficialmente como el primer equipo con boleto asegurado para la edición del certamen nacional. No obstante, la inclusión del “Funebrero” podría quedar sujeta a revisiones, dado que el documento podría tratarse de un error formal que la AFA deberá corregir.

El Boletín señala textualmente que uno de los cinco cupos de la categoría corresponde al campeón del torneo 2025, un detalle que rompe la lógica del reglamento basado en los resultados de la temporada 2026, pero que, de manera involuntaria, adelanta el nombre del primer clasificado.

image Parte del Boletín Oficial N° 6812, donde se especifica la clasificación de Midland a la Copa Argentina 2027.

Pese al error que le da entrada al "Funebrero" a la edición de la Copa Argentina 2027, el certamen a disputarse este año, comenzará el domingo 18 de enero con el cruce entre Independiente Rivadavia —último campeón— y Estudiantes de Buenos Aires. Ese mismo período inicial también incluirá el encuentro entre Lanús y Sarmiento de La Banda. Esto marca el inicio de un nuevo calendario competitivo mientras Midland ya aparece en la nómina rumbo al certamen del año siguiente.