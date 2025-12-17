El PSG conquista la Intercontinental en los penales ante el Flamengo

En el Estadio Ahmad bin Ali de Rayán (Qatar), donde Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los parisinos superada la primera media hora y Jorginho empató para los brasileños en la segunda parte, el título se tuvo que definir por penales tras una prórroga que no cambió nada.

En ella, los cuatro penales atajados por Safonov sellaron otro hito para el PSG, que despide el 2025 con seis títulos (Liga de Campeones, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Europa, Supercopa de Francia y Copa Intercontinental) solo les faltaba el Mundial de Clubes, en el que cayeron en la final ante el Chelsea.

Los parisinos, con su centro del campo habitual y con el Balón de Oro Ousmane Dembélé en el banco, tardaron apenas nueve minutos en ver puerta en el recinto catarí, aunque el gol de Fabián Ruiz no subió al marcador después de que el árbitro recurriese al VAR para comprobar que el balón ya había salido cuando el arquero Agustín Rossi evitó el córner y acabó regalando el pase de la muerte al español.

Los de Filipe Luís pudieron neutralizar el tanto al poco de reanudarse la segunda parte, cuando Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y el árbitro decretó penalti. Jorginho se plantó ante los once metros y superó a Matvey Safonov (min.62).

El campeón de Europa llamó a Bradley Barcola y a Dembélé para tratar de reaccionar, y Saúl Ãíguez saltó al campo para reforzar a los brasileños. Marquinhos tuvo la oportunidad de rescatar la victoria para el equipo francés en el último minuto del descuento, pero falló a puerta vacía.

El duelo fue a la prórroga, en la que a ambos les costó generar peligro ante las atentas defensas. Un disparo alto de Luiz Araújo avisó a los de Luis Enrique, que respondieron con una doble ocasión errada por el actual Balón de Oro y The Best. El marcador no se movió y la final se decidiría en la tanda de penales.

Nico de la Cruz y Vitinha no fallaron en los primeros lanzamientos, antes de que Safonov detuviese el de Saúl Ãíguez y de que Dembélé mandase su disparo a las nubes.

El arquero del PSG detuvo el siguiente de Pedro, que no se repitió a pesar de no estaba pisando la línea. Nuno Mendes adelantó a los parisinos y el portero ruso paró también el penalti de Leo Pereira. Barcola pudo dar el título a los europeos, pero Rossi prolongó la tanda con una mano salvadora. Una nueva parada de Safonov ante Araújo coronó al PSG.