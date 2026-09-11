Fórmula 1: Franco Colapinto fue 13° en la primera práctica del Gran Premio de España

La jornada sirvió además para que los pilotos tuvieran su primer contacto con un trazado nuevo y exigente. La primera práctica transcurrió sin incidentes, mientras los equipos trabajaron en la puesta a punto de los monoplazas y en la adaptación al circuito.

Russell fue el más rápido

George Russell dominó la primera práctica con un tiempo de 1:34.077, seguido por su compañero Kimi Antonelli, a 0.286 segundos. El tercer lugar fue para Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto con Ferrari y Max Verstappen completó el top cinco.

Entre los españoles, Fernando Alonso fue 15° con Aston Martin y quedó por delante de Carlos Sainz, quien finalizó 17° con Williams.

Qué sigue para Colapinto en el Gran Premio de España