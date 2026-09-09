Colapinto palpitó el GP de Madrid de la Fórmula 1: "Va a ser divertido"

El piloto argentino analizó su noveno puesto en Italia, valoró las mejoras del equipo francés y se mostró entusiasmado por correr en una pista inédita para la Máxima.
Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con un noveno puesto y dos puntos para Alpine, después de una carrera en la que llegó a sentirse frustrado por un despiste que le hizo perder posiciones. Con el paso de los días, el argentino analizó la actuación con otra mirada y destacó el rendimiento que mostró la escudería durante todo el fin de semana. “Creo que como equipo podemos estar orgullosos”, aseguró.
El piloto de 23 años resaltó que las mejoras de Alpine funcionaron y le permitieron tener un auto competitivo en Monza. Ahora, el equipo francés se prepara para el estreno del circuito de Madrid, una pista completamente nueva para la Fórmula 1. “Vamos a tener que aprender rápidamente para alcanzar el ritmo”, explicó Colapinto, quien también destacó las características particulares del trazado.
El GP de Madrid tendrá además un condimento especial para el argentino, ya que vivió durante un tiempo en la capital española y guarda grandes recuerdos de la ciudad. Sobre el nuevo circuito, anticipó: “Algunas de las curvas son realmente diferentes. El peralte de la curva 12 va a ser divertido de manejar de verdad”. El objetivo de Alpine será volver a sumar puntos y aprovechar el buen momento del auto.
En el Campeonato de Constructores, Alpine marcha sexto y está a 13 puntos de Racing Bulls, por lo que una buena actuación en Madrid podría acercarlo a la quinta posición. Colapinto sabe que será fundamental adaptarse rápido al nuevo trazado y mantener el rendimiento mostrado en Italia. “Nuestro objetivo es volver a terminar en los puntos. ¡Vamos!”, sentenció el argentino.
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