Colapinto palpitó el GP de Madrid de la Fórmula 1: "Va a ser divertido"

El piloto argentino analizó su noveno puesto en Italia, valoró las mejoras del equipo francés y se mostró entusiasmado por correr en una pista inédita para la Máxima.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con un noveno puesto y dos puntos para Alpine, después de una carrera en la que llegó a sentirse frustrado por un despiste que le hizo perder posiciones. Con el paso de los días, el argentino analizó la actuación con otra mirada y destacó el rendimiento que mostró la escudería durante todo el fin de semana. “Creo que como equipo podemos estar orgullosos”, aseguró.