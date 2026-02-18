Fórmula 1 2026: Franco Colapinto fue el más rápido de Alpine en la sesión de tests en Baréin

Minutos más tarde, a las 11:34, Colapinto volvió a mejorar: en su 33ª vuelta del día detuvo el cronómetro en 1:35.361, consolidando su progresión. En ese momento se ubicaba 9° en la tabla general, por detrás del español Carlos Sainz (Williams), que registraba 1:35.113.

En paralelo, la referencia absoluta de la jornada quedó en manos de George Russell, con su Mercedes, marcó 1:33.459, convirtiéndose en el más rápido del día y estableciendo la mejor marca de esta nueva etapa reglamentaria. El australiano Oscar Piastri se queda con el segundo puesto. El piloto de McLaren marcó 1:33.469 superó el 1:33.739 logrado por Charles Leclerc en el primer turno del miércoles y el 1:33.669 que había registrado Andrea Kimi Antonelli el viernes pasado.

a56f415f92a2bbd5845fe1bcbbc093a6_720 Posiciones provisorias a menos de una hora del final de la segunda etapa de testeos en Baréin.

Lo que dejó la primera sesión

Durante la tanda inicial, disputada entre las 4 y las 8 (hora argentina), Leclerc fue el más veloz con un tiempo de 1:33.739 y 70 vueltas completadas.

En el segundo lugar terminó el británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), a 313 milésimas. Tercero fue Antonelli (Mercedes), a 419 milésimas.

El cuarto puesto fue para Alexander Albon (Williams), mientras que el top 5 lo completó Gasly, ratificando el buen funcionamiento del Alpine A526, un monoplaza que busca revertir el flojo rendimiento del equipo en 2025.

La actividad continuará hasta las 13 (hora argentina), con Colapinto enfocado en seguir sumando kilómetros y afinando la puesta a punto en una pretemporada que lo tiene como uno de los nombres propios del automovilismo latinoamericano rumbo a 2026.