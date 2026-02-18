Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y aseguró que Alpine hará una gran temporada

“Estoy satisfecho con la forma en que Colapinto parece haber subido de marcha para la nueva temporada”, inició el dirigente italiano, quien agregó: “Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros”. Además, explicó que el potencial completo del impulsor se verá recién en la primera fecha: “A partir de Melbourne, tendremos la misma potencia que Mercedes y McLaren. Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto”.

Briatore también dejó en claro cuál es su expectativa global para el año. “Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos”, sostuvo, convencido de que Alpine dará un salto tras resignar desarrollo en 2025 para enfocarse en el nuevo reglamento.

El optimismo no es aislado. El analista técnico Sam Collins, voz habitual de F1TV, había anticipado que el equipo francés “no está mostrando todo su potencial” y deslizó que podrían presentar una evolución importante en las primeras carreras.Con Colapinto y Pierre Gasly como dupla, y un motor que promete equiparar la potencia de los líderes, Alpine apunta a consolidarse como la quinta fuerza del campeonato y acercarse a la pelea grande.

Cómo le fue a Colapinto en los tests de Bahréin

En la pista, Colapinto respaldó el optimismo de Briatore. En la primera jornada de la última semana de ensayos completó 60 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:35,254, lo que le permitió terminar 9º entre 21 pilotos, a 1s795 de George Russell, el más rápido del día. Tras algunos inconvenientes iniciales en su A526 durante la tanda matutina, el equipo corrigió desajustes y el pilarense mejoró su ritmo en la sesión vespertina, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly.